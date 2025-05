MXGP | Spagna: Romain Febvre sempre più leader, Lugo è sua

Una vittoria arrivata con un piccolo brivido lungo la schiena per Romain Febvre nel MXGP di Spagna. Il pilota Kawasaki si è dimostrato come meritevole della tabella rossa con una vittoria perentoria in Gara 1, salvo poi commettere un errore ad inizio seconda manche cedendo lo scettro a Lucas Coenen (2°). Completa il podio la Honda di Rubén Fernández.

Solo un errore nega la doppietta a Febvre

A volte essere il più veloce non basta: la dura legge dello sport ha quasi avuto la meglio di Romain Febvre che, nonostante una velocità inarrivabile per chiunque nel MXGP di Spagna, ha rischiato di perdere il secondo successo stagionale. In Gara 1 non c'è stata assolutamente storia per gli avversari: Febvre ha conquistato il holeshot ed ha condotto dal primo all'ultimo metro della manche, prendendo il largo giro dopo giro sugli avversari. L'impresa sembrava più che ripetibile anche in Gara 2, quando il #3 è stato protagonista di un altro grande stacco della frizione. La troppa foga di Febvre lo ha portato a prendere un gap di quasi 2" sugli inseguitori in meno di un paio di tornate. È proprio in quel momento che il leader del campionato ha perso l'anteriore della sua Kawasaki, cadendo e rimontando in sella al 7° posto. Una rimonta esasperata quella dell'iridato 2015 per cercare di mantenere quantomeno il successo del Gran Premio. Cosa riuscita negli ultimi minuti, quando Febvre ha avuto la meglio sia su Rubén Fernández che su Calvin Vlaanderen per il 2° posto parziale.

Coenen e Fernández capitalizzano, Ducati e Yamaha a metà

C'è da dire che Romain Febvre non ha avuto un vero e proprio avversario al MXGP di Spagna. Tanti altri possibili candidati alla vittoria finale non hanno vissuto la loro miglior domenica. Lucas Coenen ha dimostrato ancora una volta la sua grande velocità dopo le due vittorie tra Svizzera e Portogallo. Il belga è sceso dal gradino più alto del podio a causa di una Gara 1 fin troppo conservativa dove ha tagliato il traguardo in 4ª posizione. Coenen si è ritrovato in testa dopo la caduta di Febvre nelle primissime fasi della seconda manche, capitalizzando al massimo l'occasione con 25 punti alla fine dei 30' conclusivi del weekend. Decisamente più costante Rubén Fernández, il solo pilota HRC in pista visto l'infortunio di Tim Gajser e la conseguente operazione alla spalla destra (non si conoscono i tempi di recupero, ndr). Fernández sale nuovamente sul podio terminando rispettivamente al 3° e 4° posto le due gare.

Un podio sarebbe stato decisamente alla portata di una Yamaha o una Ducati. Maxime Renaux si deve accontentare del 4° posto di giornata nonostante un ottima 2ª piazza in Gara 1. Il francese è però caduto in Gara 2, pregiudicando così un risultato sul podio. Discorso opposto, invece, per il compagno di tenda Calvin Vlaanderen (5°): al belga è mancata la prima manche, salvo poi prendersi un ottimo 3° posto in Gara 2 cedendo solo negli ultimi minuti alla furia di Febvre. Discorso analogo per Ducati, che in Gara 1 ha buttato una solida partenza di Jeremy Seewer (11°) con una serie di cadute. Stesso discorso in Gara 2 per Mattia Guadagnini (15°), il quale è caduto due volte nel giro di pochi minuti. La KTM di Jeffrey Herlings precede le due Fantic di Andrea Bonacorsi (7°) e Glenn Coldenhoff (8°), c'è spazio nei dieci anche per la Beta di Ben Watson (10°).

MXGP | I risultati di Lugo

Credits: MXGP

MX2 | De Wolf rischia ma vince ancora, Adamo 2°

Una partenza disastrosa in Gara 2 ha rischiato di vanificare tutto quello che di buono Kay de Wolf aveva fatto in Gara 1 della MX2, vinta sul fango di Lugo. Il campione del mondo si è ritrovato addirittura 17° dopo poche curve dall'inizio della seconda manche, dovendo così rincorrere per tutti i 30'. Una rimonta che lo ha portato fino al 4° posto, quanto basta per salire sul gradino più alto del podio: è la terza vittoria dell'anno per il pilota Husqvarna che consolida così il primato nella classifica iridata.

Credits: Husqvarna Media | Kay de Wolf

Ancora sul podio dopo la doppietta di Águeda Andrea Adamo: l'italiano ha leggermente faticato nel fango della prima manche arrivando al 5° posto, salvo poi rifarsi con gli interessi nella corsa pomeridiana. Adamo ha vinto Gara 2 grazie all'errore di Sacha Coenen, che ha accompagnato il siciliano sul podio al 3° posto. Ennesimo errore per il fratello del vincitore di Gara 2 450cc, ormai una sua caratteristica. Coenen aveva 10" di vantaggio quando è caduto, lasciando così la testa della corsa al compagno di tenda KTM che ha allungato nei minuti finali. Solo 6° a fine giornata Simon Längenfelder, caduto in Gara 1 e 3° nella seconda manche: il tedesco ora paga 15 punti di distacco nei confronti di de Wolf in una classifica che rimane serrata. Adamo è al 3° posto con 21 lunghezze da recuperare sull'iridato in carica. Bene anche gli italiani: Ferruccio Zanchi è caduto in Gara 1 sul fango, condizioni che lo hanno aiutato in quel di Cózar, ma è comunque arrivato 4° per conquistare un 7° posto alla fine delle due gare. Decima posizione anche per l'altro pilota Honda Valerio Lata.

MX2 | I risultati di Lugo

Credits: MXGP

Valentino Aggio