MXGP | Svizzera: Frauenfeld corona il talento di Lucas Coenen

A Frauenfeld è nata una stella: Lucas Coenen si aggiudica il primo MXGP della carriera in Svizzera con una doppietta perentoria nel lunedì che ha visto Tim Gajser cadere rovinosamente in Gara 2. Sul podio un redivivo Romain Febvre in ottica mondiale e Jeremy Seewer, che in casa regala a Ducati il primo podio mondiale nelle ruote tassellate.

Lucas Coenen è il più giovane vincitore della storia, Gajser K.O.

A 18 anni, 5 mesi e 12 giorni Lucas Coenen è diventato il più giovane vincitore di un Gran Premio nella storia della MXGP. Record di precocità battuto dal giovanissimo belga, che nel MXGP di Svizzera ha sbaragliato la concorrenza conquistando una doppietta che consacra quello che potrebbe diventare un talento generazionale. Il pilota KTM aveva già dimostrato le sue potenzialità in Sardegna, laddove aveva già vinto una manche, ma spesso i troppi errori non gli hanno permesso di massimizzare la giornata. Questo non è successo a Frauenfeld, dove Coenen ha vinto entrambe le gare senza dare scampo agli avversari.

L'unico in grado di star dietro al fenomeno della KTM era Tim Gajser, il quale ha chiuso al 2° posto davanti al compagno di tenda Rubén Fernández (11° di giornata, ndr) Gara 1. Lo sloveno è stato poi protagonista di un errore inconsueto per un pilota del suo talento ed esperienza, solito a massimizzare ogni situazione. Gajser, nel 3° giro di Gara 2, ha sbagliato la traiettoria della lunga curva a destra, uscendo di strada e venendo così sbalzato dalla sua Honda. Il #243 è caduto rovinosamente, rimanendo a terra per qualche secondo su un braccio destro piuttosto dolorante. Nona posizione nel MXGP di Svizzera per Gajser, sulle condizioni del quale non sono ancora arrivati aggiornamenti.

Primo podio per Ducati con Jeremy Seewer

Nel lunedì delle prime volte non poteva che esserci una storia che vale la pena raccontare: quella di Ducati e del padrone di casa Jeremy Seewer. L'elvetico, arrivato a Borgo Panigale dopo un anno disastroso in Kawasaki, ha faticato nell'adattamento alla Desmo450 MX. L'aria di casa e Gajser K.O. sono stati elementi fondamentali per il #91, che nella seconda frazione ha chiuso in 3ª piazza dopo un mediocre 7° posto in Gara 1. Un sorpasso al cardiopalma per Seewer, che si è preso il podio proprio all'ultima tornata scavalcando Jeffrey Herlings. Il pilota KTM è stato rallentato da un doppiato in piena traiettoria, terminando 4° un'ottima manche (7° nella generale, ndr). Se c'è un marchio italiano che gioisce, un altro è stato beffato. Il MXGP di Svizzera ha visto Andrea Bonacorsi nuovamente in grande spolvero dopo il primo podio conquistato a Castilla La Mancha in una domenica bagnata. Il pilota Fantic ha terminato rispettivamente in 4ª e 5ª posizione le due manche, perdendo il piazzamento a podio solamente per il miglior risultato di Seewer in Gara 2. Bonacorsi ha preceduto il compagno di squadra Glenn Coldenhoff, che chiude così al 5° posto.

MX2 | Primo squillo di Simon Längenfelder, Adamo è 4°

È nel lunedì di Pasquetta che vengono a galla tutti i talenti fino a questo punto della stagione inespressi. Questo è il caso di Simon Längenfelder, il quale mancava l'appuntamento con il gradino più alto del podio dal MXGP di Svezia 2023. Più di un anno d'inferno per il tedesco di KTM, che a Frauenfeld ha conquistato una splendida doppietta che rilancia anche le sue ambizioni iridate in una MX2 che pullula di protagonisti. Längenfelder ha dovuto soalmente liberarsi del compagno Sacha Coenen (11° nella generale, ndr) nelle prime fasi di Gara 1 per vincere, mentre nella seconda manche ha condotto dall'inizio alla fine.

La regolarità ha premiato la Husqvarna di Liam Everts, che torna così a farsi vedere nelle parti alte di classifica dopo qualche difficoltà. Il figlio d'arte ha conquistato due terzi posti che gli hanno permesso di concludere davanti al compagno di tenda Kay de Wolf. Il campione del mondo ha chiuso 2° in Gara 1 ma è incappato in un errore a metà della seconda gara che lo ha costretto ad inseguire. La disperata rimonta si è chiusa solo all'ultimo giro con il sorpasso su Thibault Benistant (7° nella generale, ndr). È proprio lo scatto finale di de Wolf a togliere il podio ad Andrea Adamo. Il siciliano ha chiuso 2° in Gara 2 ma ha pagato una scivolata nel corso della prima manche, chiudendo così al 4° posto di giornata davanti alle due Triumph di Cadmen McLellan e del rientrante Giullem Farres. Ottava posizione per un concreto Valerio Lata, mentre Ferruccio Zanchi è 13° di giornata.

