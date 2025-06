Moto2 e Moto3 | GP Italia: tra duelli in vetta e riscatto italiano

Il Motomondiale torna in pista per il nono round della stagione. Moto2 e Moto3 arrivano al circuito del Mugello per il GP d'Italia in due situazioni differenti. Nella classe intermedia Manuel González e Arón Canet condividono la vetta della classifica. Situazione diversa nella entry class dove Rueda, nonostante qualche difficoltà ad Aragón, conserva la sua leadership.

Moto2 | Parità in vetta: il campionato si infiamma

Il Motomondiale approda in Italia per il primo dei due appuntamenti stagionali nella Penisola. Il GP d'Italia è tra le tappe più attese dai tifosi e dai piloti italiani, e i protagonisti della Moto2 sono pronti a regalare spettacolo. In questo inizio di stagione i piloti italiani non stanno brillando particolarmente, sembrano piuttosto in difficoltà. Il Mugello potrebbe offrire lo scenario giusto per invertire la rotta. Celestino Vietti è nono nella classifica mondiale a 66 punti dal leader Manuel González. Il #13 ha centrato un podio in questa stagione nel GP d'Argentina, ma non è ancora riuscito ad avvicinarsi alla vittoria. Più in affanno, invece, Tony Arbolino. Dopo il podio nel Gran Premio delle Americhe, il pilota Pramac Yamaha non è più riuscito a rientrare nella top 10. Potrebbe arrivare al Mugello il riscatto dei due italiani?

L'ultimo Gran Premio disputato ad Aragón ha messo in discussione la leadership della Moto2. Manuel González, grande favorito di questa stagione, negli ultimi round è apparso in difficoltà e si trova ora a pari punti con Arón Canet. Il pilota Intact GP è riuscito a conquistare tre vittorie in questo inizio di stagione, contro l'unica di Canet. Pesano però sull'economia del mondiale i due “zero” fatti segnare in questa prima parte del 2025. Con il campionato così aperto, ogni punto potrebbe fare la differenza nella corsa al titolo.

La contesa per il titolo però non è limitata ai due piloti spagnoli. Diogo Moreira si presenta in Italia in uno stato di forma brillante. Il brasiliano ha trovato continuità in questo inizio di stagione, collezionando due podi consecutivi. Solo 28 punti lo separano dalla vetta, un distacco facilmente colmabile. Attenzione anche a Barry Baltus, un talento emergente in questa stagione. Il campionato è ancora tutto da decidere e ogni errore può costare caro.

Credits: MotoGP

Moto3 | Rueda rallenta ma mantiene la leadership

Situazione differente invece in Moto3. José Antonio Rueda è leader del campionato con 52 punti di vantaggio. Nonostante la performance non brillante ad Aragón, conclusa con un ottavo posto, i suoi avversari sono riusciti a recuperare solo pochi punti. Angél Piqueras, dopo un ottimo avvio di stagione, nelle ultime gare non è riuscito a impensierire Rueda. Per restare in lotta per il titolo, al Mugello lo spagnolo dovrà ritrovare competitività e ritmo. Chi non smette mai di sorprendere è Máximo Quiles. Sono solo 89 i punti che lo separano dalla vetta, un distacco decisamente contenuto considerando il numero dei Gran Premi disputati dal giovane spagnolo. Nelle gare in cui ha partecipato, il rookie Aspar ha dimostrato di poter rimanere con i leader, sfiorando la vittoria in due occasioni.

È tornato a farsi minaccioso David Muñoz. Lo spagnolo ad Aragón ha ottenuto la sua prima vittoria in Moto3. Un traguardo importante per la carriera e per la stagione attuale che non era partita con il piede giusto. Il trionfo in casa, darà inizio ad un nuovo campionato per Muñoz?

L'ultimo round non è stato del tutto positivo per i piloti italiani. Luca Lunetta è stato l'unico pilota tricolore a centrare la top 10. Il GP d'Italia deve essere l'occasione di riscatto per i piloti italiani che devono dare una scossa al loro campionato. Il più acclamato dal pubblico sarà Guido Pini: nato a Borgo San Lorenzo, quello del Mugello è l'appuntamento di casa per eccellenza. Il pilota Intact GP viene da un paio di weekend complicati, ma ha dimostrato a più riprese di essere uno dei talenti più interessati del Motomondiale.

Moto2 e Moto3 | GP Italia: gli orari del weekend

Venerdì 20 giugno

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

13:15 | Moto3 - Practice

14:05 | Moto2 - Practice

Sabato 21 giugno

08:40 | Moto3 - FP2

09:25 | Moto2 - FP2

12:50 | Moto3 - Qualifiche (Diretta su TV8)

13:45 | Moto2 - Qualifiche (Diretta su TV8)

Domenica 22 giugno

11:00 | Moto3 - Gara (Diretta su TV8)

12:15 | Moto2 - Gara (Diretta su TV8)

Giulia Pea

