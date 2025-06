Moto3 | GP Aragón, Muñoz re del MotorLand: vittoria e riscatto

La domenica del GP di Aragón è stata una giornata da sogno per David Muñoz che sul suo circuito di casa ha ottenuto la prima vittoria in carriera in Moto3. Dopo quattro anni nella entry class, finalmente lo spagnolo è riuscito a conquistare il sogno iridato, in un anno in cui nulla sembrava andare per il verso giusto.

Il lungo cammino verso il successo

L'esordio di David Muñoz a livello europeo arriva nel 2018 nella European Talent Cup, dove si incontra con altri nomi noti del Motomondiale: Matteo Bertelle, Barry Baltus, José Antonio Rueda, Fermín Aldeguer. Nel 2021 prende parte alla MotoGP Rookies Cup e al FIM JuniorGP, dove si fa notare e l'anno successivo fa il salto di categoria entrando nel Motomondiale. Sin dal suo esordio il talento di David Muñoz non viene mai messo in dubbio. Il giovane spagnolo approda nel campionato Moto3 a soli sedici anni e questo lo costringe a dover saltare le prime gare della stagione a causa del limite di età. Da subito si mette in mostra, ottenendo due podi. Oltre al suo talento si distingue però anche per la sua foga, a volte eccessiva. Questo lo porta ad essere al centro dell'attenzione Gran Premio dopo Gran Premio.

Credits: IntactGP su X

La stagione 2025 non inizia in maniera differente. Alla vigilia del campionato sembra poter essere uno dei grandi favoriti al titolo, l'avversario da temere, ma le prime tre gare si rivelano un incubo senza fine. Arriva poi una prima luce a Le Mans, dove il pilota InatctGP conquista il primo podio e accende la speranza di un nuovo inizio di campionato. L'illusione si spegne presto, al Gran Premio successivo quando Muñoz colleziona il quinto ritiro della stagione.

L'astuzia vince ad Aragón

Al MotorLand abbiamo visto un David Muñoz differente, più maturo. Già dalle prime sessioni si dimostra competitivo e si qualifica in nona posizione. Una posizione leggermente arretrata, ma che non gli impedisce di unirsi, sin dalle prime battute, con il gruppetto di testa. Da questo momento inizia la gara intelligente di Muñoz che decide di tentare gli attacchi decisivi sono nelle ultime battute del Gran Premio. All'ultimo giro, passa Máximo Quiles e scrive il suo nome nella storia della Moto3: “Sono al settimo cielo perché è una giornata molto bella per me e la mia squadra. Sono anche molto felice di aver vinto la gara, la mia prima vittoria nel Campionato del Mondo. La vittoria è arrivata al momento giusto dopo un inizio di stagione difficile”.

Una vittoria tanto attesa che arriva nel momento perfetto per Muñoz. Questo trionfo potrebbe essere lo stimolo giusto per lo spagnolo per cambiare marcia nel campionato e ritornare dove merita.

Giulia Pea

Leggi anche: Moto3 | GP Aragón, Gara: finalmente Muñoz! Prima vittoria