EWC | 8H Suzuka 2025, 4° ora: HRC saldamente al comando

Siamo arrivati al giro di boa di questa 8H di Suzuka 2025, ed in classe EWC non ci sono grandi sorprese: la Honda sta dominando. In particolare ovviamente il team HRC sta mantenendo circa 45 secondi di distacco sulla Yamaha #2l, condotta alla 4° ora da Andrea Locatelli. Terza posizione per la Honda del team SDG HARC Pro, seguita a meno di un giro da Dan Linfoot in sella alla Suzuki SERT. La GSX-1000R ha però alle calcagna la Honda #40 del TeamATJ docomo Business, staccata di meno di 3 secondi ed alla caccia della quarta piazza. A breve si unirà al duello anche Loris Baz, sulla BMW #76. Chiudono la top10 la Yamaha #99, la BMW #6, BMW Motorrad Racing Team e la Yamaha del team Marumae.

LE CADUTE DI SUZUKA

La SERT è stata proprio una delle prime vittime illustri mietute da Suzuka, con una scivolata fortunatamente innocua che li ho portati a perdere tempo. Discorso diverso per YART, che a causa della scivolata alla 130R ottenuta nelle prime 2 ore di gara ha perso decisamente più tempo e li relega attualmente in 22esima posizione. Cadute insieme sia la Ducati Kagayama che la Honda Clubnext HondaDreamTakasaki, entrambe ora nelle parti basse della classifica. Distrutta anche la Suzuki #0 CN Challeng, peraltro mentre era saldamente in Top10, lanciata da Albert Arenas in un modo decisamente strano che i tecnici stanno ancora analizzando.

LA SITUAZIONE DELLA STOCK

Grande spolvero per i team permanenti che hanno affrontato la traversata, con la Aprilia M2-Revo attualmente al comando della classifica Stock con Simone Saltarelli alla guida. Per la RSV4 sono ben 33 i secondi di vantaggio sulla BMW del team Etoile, permanent europeo e di casa a Suzuka. Terza posizione per la M1000RR replica Evangelion del team Tone 4413 EVA02, quarta la Honda del team Wojcik condotta da Jordi Torres a cui è stata comminata una penalità per eccesso di velocità in pitlane. In top10 anche Honda Kumamoto Racing, Nichirin Racing, Rac41 Honda (anche per loro penalità), Kawasaki Team 38, Balz&Advance Honda e Motorcycle #27 Honda. Prossimo aggiornamento a fine gara.

Alex Dibisceglia

Fonte: EWC Press Area