Moto3 | GP Aragón, Gara: finalmente Muñoz! Prima vittoria

Sul tracciato spagnolo è David Muñoz a conquistare la vittoria del GP di Aragón di Moto3. La prima vittoria del pilota Intact GP che all'ultima curva beffa Máximo Quiles. Chiude il podio Álvaro Carpe. Luca Lunetta è 5°.

David Muñoz conquista la prima vittoria

L'alto degrado gomma ha portato ad una gara di attesa. Non è stata infatti la solita gara di sorpassi e contro sorpassi della entry class. I piloti hanno atteso la seconda metà della gara prima di portare gli attacchi decisivi. Gli ultimi cinque giri hanno dato il via alla bagarre che ha visto trionfare davanti a tutti David Muñoz. Una vittoria all'ultima curva costruita con grande intelligenza e pazienza, la prima in questa categoria per il pilota Intact GP. Alle sue spalle per pochi millesimi ha sfiorato la sua prima vittoria Máximo Quiles, che ha dimostrato anche in questa gara il suo immenso talento. Lo spagnolo di Aspar Team ha mostrato per tutto il Gran Premio un buon passo gara, mettendosi per più giri davanti a tutti. Una piccola imprecisione all'ultima curva lo ha però portato largo, dando la possibilità a Muñoz di passarlo. A completare il podio è Álvaro Carpe.

Partito subito forte José Antonio Rueda, in testa sin dalla prima curva ha provato a rompere il gruppo. Nella seconda metà della gara però il suo passo ha iniziato ad alzarsi ed è stato ripreso dal gruppo. Nel corso dell'ultimo giro ha poi commesso un errore che lo ha portato a perdere diverse posizioni, tagliando il traguardo in ottava posizione. Partito più arretrato, dopo una qualifica difficile, Ángel Piqueras è riuscito a risalire nel gruppetto di testa, chiudendo in sesta posizione e recuperando qualche punto in ottica mondiale.

Luca Lunetta tiene in alto l'Italia

Dopo una partenza con qualche difficoltà, Luca Lunetta è riuscito a riportarsi nel gruppo di testa, in lotta per il podio. Il pilota del team SIC58 ha mostrato un passo gara che lo ha portato a lottare per la vittoria fino agli ultimi giri. Purtroppo nel corso delll'ultimo giro, ha subito diversi sorpasso che lo hanno visto perdere più posizioni, retrocedendo in quinta posizione.

È stato invece un Gran Premio difficile per gli altri piloti italiani. Stefano Nepa è caduto dopo poche curve a causa di un contatto con Vicente Perez. L'italiano incolpevole, ha provato a tornare in pista, ma la moto danneggiata non gli ha permesso di tentare una rimonta. Dennis Foggia ha occupato l'ultima posizione della zona punti, in una gara anonima. Diciassettesimo Nicola Carraro, seguito dal compagno di squadra Riccardo Rossi e da Guido Pini.

Moto3 | GP Aragón: i risultati della gara

Giulia Pea