MotoGP | Buriram Test, Aprilia con Marco Bezzecchi unica punta

La stagione 2025 MotoGP per Aprilia è cominciata con un colpo di scena. Il campione del mondo in carica Jorge Martin ha subìto un infortunio nei test pre-stagionali in Malesia. Il campione spagnolo ha così saltato l'ultima parte dei test, in attesa di un completo recupero. Nel frattempo, la squadra ha svolto il lavoro di inizio stagione con Marco Bezzecchi, su cui Aprilia ha riposto tutta la fiducia. Il pilota italiano quindi si è caricato di una grande responsabilità, svolgendo tanto lavoro per dare i risultati sperati al team.

La responsabilità della prima punta

L'infortunio durante i test a Sepang di Jorge Martin ha sconvolto i piani di Aprilia Racing per l'inizio di stagione. Anche per Marco Bezzecchi è stata una sfida. Il pilota riminese ha caricato sulle spalle il peso di tutto il team, svolgendo il lavoro pre-stagionale da solo e senza l'aiuto del campione del mondo. Marco Bezzecchi ha vissuto due settimane in crescendo, arrivando a concludere al 3° posto nella giornata conclusiva di test in Thailandia. Le aspettative per Bezzecchi sono sicuramente alte, dato che deve riscattare un 2024 ben al di sotto delle aspettative e dimostrare di meritarsi una sella da pilota ufficiale.

Il bilancio di questi test è positivo, ma anche in Malesia eravamo andati bene. Sono contento di come abbiamo lavorato. Il mio adattamento è andato abbastanza bene, anche se non mi sento di avere ancora tutto sotto controllo, alcune manovre tendo a farle come facevo in passato: devo migliorare sotto questo aspetto. Abbiamo provato tanto materiale, abbiamo preso decisioni importanti, sono contento della moto e del motore 2025. Mi sento abbastanza pronto per il primo GP, devo rifinire gli ultimi dettagli: ho voglia di fare un po’ di gare.

Jorge Martin avvisato da Rivola: “Troverà un compagno tosto”

Intanto Jorge Martin si prepara al ritorno in pista dopo l'infortunio. Il pilota fresco campione del mondo spera di recuperare in tempi brevi dopo l'operazione subìta alla mano destra. Martin darà sicuramente un contributo importante alla squadra italiana in quanto prima punta e #1 in carica. Lo spagnolo, almeno nei primi weekend dell'anno, godrà del lavoro svolto dal compagno Marco Bezzecchi, che si presenta carico e motivato grazie anche alle responsabilità assunte nei test pre-stagionali. Non solo responsabilità: a dare man forte alla causa Bezzecchi ci sono i tempi sul giro, l'unica cosa che contano. Il quadro generale è quello di un #72 pronto fin da subito per giocarsi il podio, quantomeno a Buriram in condizioni di basso grip che da sempre favoriscono la RS-GP. Ad avvisare Martin è lo stesso Massimo Rivola:

Bez si è preso sulle spalle lo sviluppo della moto, che abbiamo visto essere decisamente migliore della versione 2024. Jorge sta soffrendo, speriamo che arrivi pronto: cercheremo di consegnargli una moto il più facile possibile. Ma quando arriverà avrà da rimboccarsi le maniche, troverà un compagno tosto.

