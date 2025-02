MotoGP | Buriram Test: primi riscontri da parte dei rookies 2025

La prima gara in MotoGP si avvicina per i tre rookies della stagione 2025, che hanno svolto un lavoro solido nel corso delle due sessioni di test, sia sul tracciato di Sepang che su quello di Buriram.

Fermín Aldeguer veloce a Sepang, più conservativo a in Thailandia

Il debuttante più atteso e più osservato è probabilmente Fermín Aldeguer, che aveva annunciato il suo arrivo in MotoGP addirittura con un anno di anticipo, sulla scorta delle numerose vittorie in Moto2 nel 2023, firmando un accordo con il team Gresini Racing.

Il tempo di scendere in pista per lo spagnolo è arrivato ed è tempo di prendere confidenza con la Ducati GP-24, in vista dell'avvio della stagione il 28 febbraio. Le sue occasioni per conoscere la nuova MotoGP il pilota numero #54 le ha avute sia sulla pista di Sepang nel corso dei primi giorni di test ufficiali, e a Buriram in occasione dei due giorni conclusivi dell'allenamento pre-stagionale.

Prestazioni ben sopra la media nel caso del tracciato malese per Aldeguer, che già nel primo giorno ha fatto segnare un tempo di 1:58.035, che gli ha garantito un quarto posto in classifica, posizione eguagliata il giorno seguente e a cui è seguita invece una undicesima piazza il terzo e ultimo giorno. Molti giri portati a casa e molti feedback su cui lavorare nel corso della sessione di prove in Thailandia, dove il pilota spagnolo è sembrato essere meno spumeggiante e più concentrato in ottica di passo gara. Dopo una 14esima posizione il primo giorno e una 18esima il secondo giorno, Aldeguer si dice pronto in ogni caso ad affrontare la stagione in arrivo.

Siamo quasi pronti per l’inizio del Campionato. Abbiamo girato tanto sia a Sepang che qui. Il feeling su questa pista in Buriram non è ancora perfetto, ma stiamo lavorando bene ed era importante tornare a casa con un buon sapore in bocca. Mi sto adattando bene e credo di essere pronto per affrontare la distanza gara. Più chilometri facciamo e più conosciamo la moto, le gomme, l’elettronica e la squadra. Penso sempre di essere preparato, ma sicuramente è qualcosa di nuovo per me. Forse negli ultimi cinque giri avrò una sorpresa, ma non dobbiamo pensare troppo a questo. Dobbiamo pensare alla sensazione, allo stile di guida, al nostro lavoro. Penso di essere pronto per fare una gara.

Credits: Fermín Aldeguer su X

Ai Ogura pilota con più giri di tutti nei test

Un altro pilota che si appresta a debuttare in MotoGP è Ai Ogura, che in sella all'Aprilia del team Trackhouse ha preso parte a tutte le sessioni di test ed è colui che ha portato a casa più giri di tutti i suoi colleghi. Sono 420 infatti le tornate che il pilota giapponese ha completato tra i test di Barcellona, di Sepang e di Buriram e ad eguagliarlo c'è solo il compagno di marca Marco Bezzecchi.

Il numero #79 ha fatto parlare di sè principalmente sulla pista thailandese, dove è riuscito a piazzare la sua moto prima in quindicesima e poi in undicesima posizione nel corso del secondo giorno di prove, diventando di fatto il più veloce tra i debuttanti e avvicinandosi molto alla parte di classifica occupata dai piloti veterani del mestiere. Osservato speciale quindi, insieme ai suoi compagni rookies, ma Ogura ancora non sente la pressione che deriva dalla sua posizione.

Sento che nessuno mi sta guardando, quindi ci sono nomi molto più grandi lì, quindi non sento la pressione.

Credits: MotoGP.com

Giornate di lavoro intenso per Somkiat Chantra

Nonostante le posizioni nella parte bassa della classifica, queste due sessioni di test sono state decisamente utili per Somkiat Chantra, che ha potuto iniziare a conoscere a fondo la sua nuova Honda del team LCR e di iniziare a prepararsi in funzione del debutto in MotoGP sulla pista di casa in Thailandia.

I tempi nel corso delle diverse sessioni non sono stati impressionanti, ma ciò che è uscito da questi giorni di prove è la volontà del pilota thailandese di arrivare il più preparato all'avvio di stagione, lavorando quindi intensamente e completando anche lui un numero sorprendente di giri, mantenendo costanti le sue prestazioni. L'obiettivo a breve termine è quindi quello di fare bene la prima gara, ma in ottica di campionato è quello di riportare il più in alto possibile le prestazione della Honda LCR, che ormai mancano da quasi due anni con l'ultima vittoria di Álex Rins nel 2023.

Spero di vedere così tanti fan anche durante la prima gara del campionato a Buriram, durante il week-end di gara. Non riesco nemmeno a immaginare come sarà correre in casa per la mia prima gara. Spero che tutti i fan vengano a vedere e a godersi la MotoGP, la Moto2 e la Moto3. Spero si divertano e si godano lo spettacolo.

Credits: Somkiat Chantra su Instagram

Valentina Bossi

