MotoGP | Sepang Test, Day 1: Non solo Jorge Martín, quanti infortuni in Malesia

Nemmeno il tempo di cominciare con la stagione 2025 di MotoGP che ci sono già le prime sorprese. Nella prima giornata dei Sepang Test sono stati diversi i piloti caduti rovinosamente ed infortunatisi. Tra questi, anche il campione del Mondo Jorge Martín, alla prima uscita dell'anno con Aprilia.

Jorge Martín, che tegola! Lo spagnolo lascia la Malesia

Quello successo oggi non era certo quello che Jorge Martín si aspettava come primo giorno da pilota Aprilia nel 2025. Dopo la prima promettente uscita in quel del Montmeló con la RS-GP, le aspettative erano sicuramente alte per il campione del Mondo. Invece, il primo (ed unico) giorno dei test a Sepang si è dimostrato un vero e proprio disastro per lo spagnolo. “Martinator” è stato il primo pilota a cadere in questa stagione con la più classica delle perdite di anteriore in curva 1 ad inizio turno, senza riportare conseguenze.

È la seconda caduta che ha compromesso tutto il pre-season del madrileno: in curva 2 il fenomeno spagnolo ha perso il posteriore della RS-GP, con la sua moto che lo ha scaraventato in aria in un pauroso highside. L'impatto con il terreno è stato violento, così come hanno poi confermato gli esami svolti in ospedale. La nota di Aprilia Racing parla chiaro: frattura alla testa del quinto metacarpo della mano destra e frattura al terzo, quarto e quinto metatarso del piede sinistro. Test finiti per Martín, il quale inizia nel peggiore dei modi la sua difesa del titolo conquistato giusto qualche mese fa. Il #1 è così tornato in Spagna, dove si sottoporrà a due interventi chirurgici per risolvere le fratture.

Non solo Martín: anche Di Giannantonio e Fernández out

Jorge Martín non è stato l'unico a terminare prematuramente la propria esperienza in Malesia. Fabio Di Giannantonio, il quale ha saltato l'ultima parte del 2024 per recuperare da un infortunio, sarà ancora costretto ai box. Il pilota Pertamina Enduro VR46 Racing Team stava festeggiando la fine della prima giornata in pista quando, in curva 5, è caduto. La diagnosi è chiara: frattura della clavicola sinistra. Il pilota romano tornerà in Italia per sottoporsi ad un intervento. Peccato per il #49, che nel 2025 affronterà una delle stagioni più importanti della sua carriera in MotoGP in quanto dotato di Desmosedici GP25. Costretto ai box anche Raúl Fernández. Il pilota Trackhouse Racing, caduto nelle primissime fasi della sessione odierna, si è procurato fratture sia alla mano che al piede.

