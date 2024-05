Formula E | Berlino cambia look: info e orari dell’EPrix

Passato il giro di boa della Season 10, Berlino rappresenta per i protagonisti del Mondiale di Formula E una tappa cruciale per decidere il destino di una lotta iridata che adesso sembra confinata a cinque piloti che da questo round si giocheranno le proprie chance in una location conosciuta ma con un look tutto nuovo.

Che cosa ha detto la roulette di Monte Carlo

A Monaco Mitch Evans è tornato alla vittoria dopo un lungo digiuno, guidando l’1-2 Jaguar (e neozelandese) davanti a Nick Cassidy grazie ad una strategia di team eseguita alla perfezione. Per Evans – settimo vincitore diverso in otto round disputati – la vittoria gli permette di risalire la china in classifica dove ora si trova quinto a 77 punti, a -25 da Pascal Wehrlein. Il tedesco, quinto nel Principato, ha approfittato dei passi falsi di Dennis e Rowland per prendere del margine, con i due inglesi passati da Nick Cassidy, ora secondo a -7 dal pilota della Porsche. Lo ‘zero’ di Dennis, reduce da tre podi consecutivi, è stato duro e il campione del Mondo, fermo a 89 punti, a Berlino è costretto a ricucire il gap. Stesso discorso per Rowland, che dopo la vittoria nel primo round di Misano ha rimediato uno ‘zero’ e un sesto posto. Sembrano questi cinque i piloti che possono giocarsi il titolo fino alla fine, con Gunther e Vergne, entrambi a quota 65, invece più defilati e già costretti a correre con il coltello tra i denti per non perdere altre occasioni.

Line-up stravolte dal WEC: coppia inedita per Envision

In ottica campionato, il conflitto tra Berlino e la 6 ore di Spa-Francorchamps del WEC non influenzerà la lotta per il titolo. La contemporaneità con il Mondiale Endurance, come già anticipato da mesi, costringe diversi team a procedere con delle modifiche alle proprie line-up. Su tutti è Envision che ne paga maggiormente le conseguenze, con Buemi e Frijns out per gli impegni con Toyota e BMW e sostituiti da Paul Aron e Joel Eriksson. Cambi anche in ABT Cupra, con Kelvin Van der Linde al posto di Nico Muller; in Mahindra con Nyck de Vries che è stato confermato da Toyota – e sarà a Berlino domenica come spettatore – e che verrà sostituito da Jordan King; in McLaren con Taylor Barnard – il più giovane pilota a disputare un EPrix poco meno di due settimane fa a Monaco – al posto dell’infortunato Sam Bird. Vergne e Vandoorne invece resteranno a disposizione di DS Penske, con Peugeot che schiererà due piloti per vettura a Spa (e tra questi c’è Muller).

Il circuito: layout rivisto

Berlino si rifà il look e al Tempelhof Airport quest’anno verrà introdotto un nuovo layout fatto di 15 curve per una lunghezza di 2,58 km da affrontare in senso antiorario che consegna ai piloti una serie di sfide tutte da scoprire.

Un primo lungo rettilineo ospiterà il traguardo, dal quale si arriverà dopo un allungo a una serie di tre curve a sinistra, con la prima meno accentuata delle altre due e con l’ultima seguita subito da una curva a 90° a destra che immette su un allungo che da curva 4 porta alla staccata della doppia curva – rispettivamente la 6 e la 7 – a 90° a destra. Sull’allungo successivo i piloti arriveranno a un altro tornante, curva 9, che porta i piloti al secondo rettilineo del tracciato che porta i piloti a un nuovo complesso di tre curve a sinistra, la 12, la 13 e la 14, che immette poi i piloti sul traguardo. Presente quindi un mix di allunghi e curve ad alta, media e bassa velocità per favorire le caratteristiche della Gen3.

Berlino ospita i rookie test

Come lo scorso anno, Berlino ospiterà lunedì i rookie test. Diversi i volti conosciuti, con alcuni protagonisti anche dell’attuale Formula 2 in pista – su tutti, da segnalare la presenza del leader di campionato Zane Maloney con Andretti – che gireranno in una giornata dedicata a quei piloti che non hanno mai preso parte a una sessione ufficiale di Formula E. Oltre ai nomi già segnalati nei giorni scorsi, si aggiungono Alice Powell e Dries Vanthoor in Envision, Jonny Edgar e Robert Shwartzman per DS Penske, Mikel Azcona in ERT al fianco di Marta Garcia, Ugo Ugochukwu e Grégoire Saucy per McLaren e la coppia formata da Tim Tramnitz e Ricardo Feller per ABT Cupra.

Marta Garcia alla prova del sedile a Monaco in vista dei test di Berlino

Gli orari

Doppio round, come di consuetudine ormai a Berlino, e quindi programma di gare che parte da venerdì con il classico turno di FP1 previsto nel tardo pomeriggio. Sabato e domenica la programmazione resta identica dal punto di vista di orari e di canali dove vedere tutta l'azione in pista.

Free Practice 1 – venerdì 10/05 dalle 16.55 alle 17.45 su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Free Practice 2 – sabato 11/05 dalle 7.55 alle 8.45 su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Qualifiche – sabato 11/05 dalle 10.20 alle 11.43 su Sportmediaset.it e su Discovery +

Gara – sabato 11/05 dalle 15.00 alle 16.30 su Italia 1 (con pregara dalle 14.25) e su Sportmediaset.it, su Eurosport 2 e Discovery + (con pre-gara dalle 14.30).

Free Practice 3 – domenica 12/05 dalle 7.55 alle 8.45 su Sportmediaset.it, Discovery +, sulla Formula E App e sul canale YouTube della Formula E

Qualifiche – domenica 12/05 dalle 10.20 alle 11.43 su Sportmediaset.it e su Discovery +

Gara – domenica 12/05 dalle 15.00 alle 16.30 su Italia 1 (con pregara dalle 14.30) e su Sportmediaset.it, su Eurosport 2 e Discovery + (con pre-gara dalle 14.30).

Mattia Fundarò