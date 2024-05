MXGP | Portogallo: Pauls Jonass trionfa nel fango di Águeda

Le condizioni metereologiche estreme hanno reso il MXGP del Portogallo una vera e propria trincea. Tra il fango di Águeda è la costanza di Pauls Jonass a premiare il lettone, al primo meritato successo in 450cc dopo un 2023 da dimenticare. Romain Febvre e Tim Gasjer salgono sul podio, con lo sloveno che si prende la tabella rossa.

La rivincita di Pauls Jonass

Servivano delle condizioni così complicate affinché Pauls Jonass potesse vincere il primo Gran Premio della carriera in MXGP. Il pilota Standing Construct Honda torna finalmente al successo per la prima volta dal MXGP di Gran Bretagna del 2018, quando ancora correva in MX2 dopo il titolo iridato vinto nella stagione precedente. Il lettone si è dimostrato veloce nel fango portoghese: bravo e fortunato, dato che la sua moto ha retto alle due manche in condizioni proibitive anche per i mezzi meccanici, visti i molti problemi tecnici. In una Domenica così, l'importante era rimanere in piedi e portare a termine entrambe le manche. Lo sanno sia Jeffrey Herlings che Tim Gajser, i due piloti che si sono aggiudicati le manche domenicali. Il primo è stato fermato da un problema tecnico alla sua KTM in Gara 1, mentre il secondo è caduto alla prima curva di Gara 2.

Jonass ha anche beneficiato del problema tecnico alla Kawasaki di Romain Febvre in Gara 1: il francese non è riuscito a tagliare il traguardo in 2ª posizione come da programma, dovendosi fermare e cedendo la piazza d'onore proprio alla tabella #41. Jonass è stato poi bravo a confermarsi 2° anche nella manche decisiva, completando così un grande percorso di crescita con la Honda. Già dall'Argentina, Pauls Jonass aveva fatto vedere del potenziale dopo un 2023 disastroso a causa degli infortuni che lo hanno tenuto lontano dalle gare per ben 11 MXGP consecutivi.

Che giornata per Tim Gajser: caduta ma tabella rossa, Jorge Prado sprofonda

Sicuramente la caduta di Gara 2 nel MXGP del Portogallo è una delle più dolci nella carriera di Tim Gajser. Il pilota HRC, dopo la sofferta vittoria in Gara 1 al termine di un duello senza esclusione di colpi con Jeffrey Herlings, sembrava involato verso il secondo successo di manche consecutivo e la vittoria del Gran Premio. In partenza, però, la ruota posteriore della Honda #243 non ha tenuto alla prima curva di Águeda, scaricando così il proprio fantino. Gajser ha dovuto così recuperare dalle retrovie in condizioni per nulla semplici, per di più con la moto senza il parafango come conseguenza dell'incidente. La tabella #243, però, ha saputo rimontare fino al 10° posto, agguantando così il podio di giornata ma soprattutto la tabella rossa. Forte di 252 punti, il cinque volte iridato ha ora 14 lunghezze sul primo inseguitore.

Jorge Prado ha avuto una Domenica da incubo al MXGP del Portogallo. L'iridato, reduce da un inizio di stagione con quattro successi consecutivi, ha perso tutto quello che aveva accumulato in un solo giorno. La pioggia sembra l'unico neo del pilota GASGAS, il quale ha avuto una serie infinita di problemi e cadute nell'arco delle due manche. Un 15° ed un 12° posto valgono la 13ª posizione di giornata per il galiziano, che potrà sicuramente rifarsi in casa tra una settimana.

MXGP | I risultati di Águeda

