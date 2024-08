MotoGP | GP Gran Bretagna: Bagnaia sul podio, ma il primato è perso

Il GP Gran Bretagna di Pecco Bagnaia ha un bilancio in chiaroscuro. Lo zero della Sprint di ieri ha pesato sulla classifica, ma in gara il ducatista è comunque salito sul podio, ottenendo punti preziosi in ottica campionato. Un risultato che però non è bastato per tenersi alle spalle il principale rivale nella lotta al titolo Jorge Martin, il quale ha scavalcato il torinese nel mondiale piloti per soli tre punti.

Un feeling non perfetto condiziona Bagnaia a Silverstone

I 20 giri del Gran Premio a Silverstone si sono svolti con dieci gradi in meno sull’asfalto rispetto alla Sprint di ieri. Pecco, così come Martin ed il vincitore Enea Bastianini, ha fatto la medesima scelta di gomme: media all’anteriore e media al posteriore. Se per Bastianini l’opzione ha funzionato, Bagnaia ha avuto qualche problema in più. Infatti, fin dai primi giri ha lamentato un feeling non perfetto all’anteriore. Proprio come il sabato, anche nella gara domenicale lo sterzo tendeva a chiudersi, limitando le capacità di giuda del pilota. Bagnaia ha preferito agire di conserva, per non rischiare un secondo zero in un weekend che non è stato facile per lui.

Credits: X @Michelin_Sport

Al contrario, Bastianini si è trovato alla grande e ha collezionato una doppietta che lascerà forse qualche domanda irrisolta nel box Ducati, pensando alle scelte di mercato. A complicare il quadro ci ha pensato Martin, il quale ha concluso secondo davanti allo stesso Bagnaia. Dopo la Sprint, il numero 1 aveva un punto di vantaggio sullo spagnolo del Pramac Racing, ma adesso la situazione si è ribaltata, con Pecco ad inseguire Jorge a tre lunghezze di distanza. E pensare che, alla vigilia del GP inglese, il torinese era in testa con dieci punti di margine. Le cose possono cambiare drasticamente nell’arco di un weekend.

Le dichiarazioni di Bagnaia dopo la gara

Al termine del GP di Gran Bretagna, Pecco Bagnaia ha dichiarato a Sky:

Ero in gestione, poi ho cominciato a perdere l'anteriore. Quando Martin mi ha superato ho cercato di seguirlo ma ho perso ancora l'anteriore alla curva sette e quindi a quel punto mi sono detto "sei già caduto ieri" quindi è meglio concludere la gara. Negli ultimi due-tre giri è stato molto, molto difficile per l'aderenza al posteriore, ma in ogni caso sono contento. Il meteo ha reso la gara migliore perché faceva più fresco ed è stato più semplice gestire le gomme. Spero di ottenere un risultato migliore in Austria.

Riccardo Trullo