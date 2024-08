MotoGP | GP Gran Bretagna: trionfa Bastianini su Martin, Bagnaia terzo

La Bestia c’è ed è vivissima anche per il Mondiale: Enea Bastianini, dopo il successo di ieri nella Sprint, ha conquistato anche la sua prima vittoria stagionale alla domenica con una gara tatticamente perfetta e interrompe la striscia di quattro vittorie consecutive di Bagnaia. E adesso il riminese, al quale la vittoria mancava da Sepang 2023, torna in lotta per il titolo portando a 49 i punti di distacco dalla vetta del campionato.

La Bestia batte Martin nel finale

Per Bastianini il successo matura nella seconda fase della corsa, dopo una prima metà nella quale i primi cinque – nell’ordine, Bagnaia, Martin, Espargaró, Bastianini e Márquez – hanno mantenuto invariate le posizioni maturate dopo la partenza cercando di limitare il consumo della gomma in vista della seconda parte. Passata metà gara, Bastianini è entrato in azione e ha passato prima Espargaró all’11° giro e poi Bagnaia 3 giri dopo. Da lì, l’italiano ha recuperato su Martin e poi, al penultimo giro, ha approfittato di un errore di Martin in curva 3 per passarlo e andare a vincere per la sesta volta in MotoGP e la prima nel 2024. Un successo importante per Bastianini, che ora è a 49 punti da Martin, nuovo leader del Mondiale.

È stata una gara difficile, ho fatto qualche errore al via e mi sono ritrovato quarto. Avevo però fiducia di poter recuperare e ho chiuso il divario da Aleix, mi sono avvicinato a Pecco. Negli ultimi giri Jorge ha spinto, è stato difficile riprenderlo. Negli ultimi giri ho sempre qualcosa in più e oggi è stato lo stesso, è bello poter tornare sul gradino più alto del podio.

Bagnaia limita i danni

Terzo posto per Pecco Bagnaia che paga il primo drop della gomma dopo metà gara e perde, in due giri, la posizione prima su Martin e poi su Bastianini, rischiando anche di cadere. Per Pecco una gara nella quale ha dovuto limitare i danni in ottica campionato, dove ora si trova ad inseguire con tre punti di distacco su Martin. Per Ducati è anche il settimo podio consecutivo completo: non era mai successo nella storia della MotoGP. Quarto posto finale per Marc Márquez, che ha faticato molto per superare l’Aprilia di Aleix Espargaró, che alla fine ha chiuso sesto dietro anche a un ottimo Fabio di Giannantonio.

Bez e Morbidelli in top-10, harakiri Trackhouse

Chiudono la top-10 Alex Márquez, Marco Bezzecchi – capace di superare anche il dolore al piede causato dalla caduta di ieri al via -, Acosta e Morbidelli, che è riuscito a chiudere in top-10 nonostante i due long lap penalty scontati per l’incidente con Bezzecchi di ieri. Negativa Silverstone per Maverick Viñales, che a differenza di Espargaró non riesce a fare meglio del 13° posto, a punti Luca Marini (15°) che però è sotto investigazione per la pressione delle gomme. Disastro per Binder, ritirato dopo una partenza pessima causata forse da un problema tecnico, e per le due Trackhouse, che si sono autoeliminate al primo giro in curva 6.

MotoGP

Nel Mondiale Martin è tornato al comando della classifica con 3 punti di vantaggio su Bagnaia e 49 su Bastianini. Márquez è quarto a 13 punti da Bastianini e a 62 da Martin. Prossimo appuntamento tra 2 settimane al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria.

Mattia Fundarò