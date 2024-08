MotoGP | GP Gran Bretagna, Sprint: finalmente Bastianini! Martin secondo, Pecco e Marquez out

Non mancano le sorprese a Silverstone, dove a trionfare nella Sprint Race di MotoGP è un incredibile Enea Bastianini, che taglia il traguardo per primo davanti ai due spagnoli Jorge Martin e Aleix Espargarò. Male Francesco Bagnaia e Marc Marquez, entrambi caduti.

Bastianini fa la ‘Bestia’, Martin controlla

Un sigillo che in questo 2024 non era ancora arrivato e che ora è finalmente realtà: Enea Bastianini vince di forza la Sprint Race del GP di Gran Bretagna, conquistando così la sua prima vittoria in carriera nelle gare brevi del sabato. Scattato dalla terza posizione, ‘Bestia’ sfrutta al meglio la partenza dalla prima fila e si porta in fretta in seconda posizione, alle spalle di Martin; al quinto giro è poi arrivato l'attacco decisivo, con una gran staccata che non ha lasciato scampo allo spagnolo. Da lì non c'è più stata storia, con Enea che ha mantenuto la testa della corsa fino alla bandiera a scacchi

Come detto, sul podio troviamo anche i due spagnoli Jorge Martin e Aleix Espargarò, che chiudono la Sprint Race rispettivamente in seconda e terza posizione, rispettivamente a 1" e 2" dal leader. Il portacolori Prima Pramac, scattato dalla seconda fila, ha provato a contenere gli attacchi di Bastianini, ma si è poi dovuto arrendere, chiudendo secondo e - complice la caduta di Pecco - ricucendo il gap in classifica, che ora lo vede a solo un punto di distanza dal leader. Grande prova anche per l'alfiere Aprilia: partito in pole, il ‘Capitano’ non ha potuto nulla contro le Ducati, chiudendo con un ottimo podio.

Quarta piazza per un consistente Brad Binder, che precede il futuro compagno di squadra Pedro Acosta (quinto), la Ducati di Alex Marquez (sesto) e l'attuale compagno di quadra Jack Miller (settimo). A seguire, in ottava posizione troviamo l'altra Aprilia di Maverick Vinales, mentre in nona piazza la Ducati di Fabio Di Giannantonio, penalizzato con un long lap penalty per aver violato più volte i track limits. Chiude la top ten Miguel Oliveira.

Pecco cade e spreca tutto, out anche Marquez

Un sabato da dimenticare per Francesco Bagnaia: il ducatista, scattato dalla seconda posizione dopo i problemi in qualifica, ha provato a lungo a stare col gruppo di testa, pur non senza difficoltà (come dimostra il track limits warning ricevuto al terzo giro). Tuttavia, al quarto giro è arrivata la scivolata in curva 4 che lo ha costretto al ritiro: uno zero pesante, che pesa in classifica visto il contestuale secondo posto di Martin (ora solo a -1). Destino simile anche per Marc Marquez, caduto nel corso dell'ottavo giro mentre si trovava in solitaria al quarto posto.

Una giornata da archiviare in fretta, come ormai d'abitudine, anche per Yamaha e Honda. Si salva solo Fabio Quartararo, undicesimo al traguardo, mentre il migliore degli hondisti è Johann Zarco, quattordicesimo, che precede i colleghi ufficiali Luca Marini e Joan Mir, rispettivamente in quindicesima e sedicesima piazza. Diciassettesimo Taka Nakagami.

Infine, da segnalare anche i ritiri di Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, caduti alla prima curva del primo giro per via di una carambola innescata dal secondo che ha coinvolto un incolpevole ‘Bez’. Entrambi i piloti, coscienti, sono stati portati al Centro Medico; nulla da segnalare per Morbidelli, rientrato subito al box, mentre Bezzecchi è stato sottoposto a una radiografia alla caviglia destra per accertamenti, a cui sono seguite delle sessioni di fisioterapia per attenuare il dolore.

MotoGP | I risultati della Sprint Race

L'ordine di arrivo della Sprint Race di MotoGP | Credits: MotoTiming Live (via mototiming.live)

Giorgia Guarnieri

