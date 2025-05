MotoGP | Caso Jorge Martín: arriva la smentita di Aprilia

Dopo le indiscrezioni nate nel paddock di MotoGP riguardo il contratto tra Jorge Martin e Aprilia Racing, il team di Noale ha smentito le voci.

Aprilia risponde alle voci: Martín è qui per restare

Il team di Noale ha posto fine in maniera definitiva alle indiscrezioni circolanti riguardo ad un possibile addio prematuro di Jorge Martín, il campione del mondo in carica e loro pilota solo dal 2025. Aprilia Racing risponde garantendo che il contratto in vigore sia valido e solido, confermando che il pilota spagnolo non è in procinto di lasciare il team.

Il contratto fra Aprilia Racing e Jorge Martín è valido ed efficace, e come tale deve essere rispettato fino alla sua scadenza (fine del 2026) da entrambe le parti, come del resto ha fatto Aprilia Racing che lo ha onorato in ogni sua parte, nei tempi e nei modi previsti e così sarà anche in futuro.

Il team italiano ha poi continuato dicendo che non sono in atto trattative o offerte di nessun tipo, ribadendo come l’intera squadra sia pronta a sostenere Martín nel suo recupero dall’infortunio e ad attendere i tempi necessari per il suo ritorno in pista.

Aprilia Racing smentisce l’esistenza di trattative tra le parti per la modifica della durata del contratto che resta quella originariamente concordata e non commenta questioni che non la riguardano direttamente, ma si aspetta che altri team non facciano offerte di nessun tipo a piloti che sono sotto contratto: un tale comportamento sarebbe del resto illegittimo. Tutto il Team supporterà Jorge nel suo percorso di recupero fisico, come sempre fatto, e non vede l’ora che torni in pista con la RS-GP.

Le indiscrezioni sul possibile termine del contratto

Nel corso delle scorse settimane erano sorti diversi dubbi riguardo la permanenza o meno di Jorge Martín con il team Aprilia: voci del paddock infatti sostenevano che il campione del mondo in carica avrebbe comunicato al proprio team la volontà di terminare in maniera anticipata il contratto che li lega. I motivi di questa separazione prematura avrebbero riguardato una clausola dell’accordo, per cui se entro le prime cinque gare della stagione 2025 non fossero arrivati i risultati sperati, il pilota spagnolo sarebbe stato nella posizione di abbandonare il progetto.

Prestazioni che non sono arrivate a causa dei diversi infortuni che hanno coinvolto Martìn, che ha infatti dovuto rinunciare a disputare diversi appuntamenti nel calendario e che di conseguenza si trova in posizioni molto arretrate in classifica mondiale.

Valentina Bossi

