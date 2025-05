MotoGP | GP Gran Bretagna: info e orari dell'appuntamento di Silverstone

Dopo un'altra settimana di pausa dalle corse, la MotoGP torna in pista con il Gran Premio di Gran Bretagna. Sul circuito storico di Silverstone sono molti gli equilibri da testare, a partire dal comando della classifica di Marc Márquez e dallo stato di forma di Fabio Quartararo, reduce da due pole position consecutive.

Marc Márquez pronto ad allungare in classifica, Bagnaia necessita di riscatto

Dopo il weekend di Francia e il bottino di punti portati a casa da Marc Márquez, il pilota spagnolo di casa Ducati Lenovo è pronto ad utilizzare l'appuntamento sulla pista di Le Mans per poter allungare ulteriormente in classifica. Al momento infatti il #93 si trova primo in campionato con 171 punti in totale, stando così davanti a suo fratello Álex Márquez, che è distante 22 lunghezze dal maggiore. Al pilota Gresini viene quindi chiesto di cercare di ricucire il gap che lo separa dalla cima della classifica, su una pista che storicamente non è stata eccessivamente positiva per lo spagnolo e dopo la caduta in gara a Le Mans. A lottare per ritornare a vincere ci sarà anche Francesco Bagnaia, reduce da una caduta nella Gara Sprint in Francia e dal sedicesimo posto conquistato la domenica, giornata che lo ha visto essere l'unico pilota arrivato al traguardo a non aver portato a casa punti utili per la classifica. Al momento il pilota piemontese si trova in terza posizione in campionato, a 51 lunghezze di distanza dalla vetta, ed ha per questo necessità di tornare a lottare per la vittoria il prima possibile, partendo proprio dall'appuntamento del Regno Unito.

Chi a Silverstone ha vinto l'anno scorso è stato Enea Bastianini, che in occasione del weekend all'insegna delle livree ha portato a casa la vittoria sia il sabato che la domenica. Situazione ben diversa quest'anno, considerando che l'italiano ora corre con i colori del team KTM Tech3 e sta ancora cercando di ritrovare feeling e sicurezza in sella alla propria moto. Il discorso è analogo anche per i suoi compagni di marca, con Pedro Acosta e Brad Binder alle prese con un calo generale di prestazione nel corso delle ultime gare e con Maverick Viñales, per ora unica speranza concreta di KTM, che si troverà sulle spalle il peso di performare anche sul tracciato britannico. Già vincitore su questa pista è anche Fabio Quartararo, grande protagonista delle passate due gare grazie a pole position consecutive e che ora deve dimostrare il progresso fatto da Yamaha, cercando di emulare i risultati delle scorse settimane anche in questa occasione. Insieme a lui sono pronti a dimostrare di poter essere competitivi anche il duo di piloti di casa Pertamina Enduro VR46, con Franco Morbidelli reduce da un quindicesimo posto in Francia e quarto in campionato, e Fabio Di Giannantonio, che è riuscito a conquistare un terzo posto ad Austin ed ora è pronto per replicare.

Il circuito di Silverstone

Lunghezza: 5,9km

Curve: 18 (10 a destra e 8 a sinistra)

Rettilineo più lungo: 770m

Distanza gara Moto3: 15 giri (88,5km)

Distanza gara Moto2: 17 giri (100,3km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 10 giri (59km)

Distanza gara MotoGP: 20 giri (118km)

MotoGP | GP Gran Bretagna: gli orari completi del weekend

Tutte le sessioni e le gare del Gran Premio di Gran Bretagna saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP (ch. 208) e su TV8, canale su cui sarà possibile vedere in chiaro e in tempo reale le Qualifiche, la Gara Sprint e le gare di tutte e tre le classi la domenica. Gli orari del fine settimana sono diversi rispetto allo standard delle gare europee, dato che in concomitanza si svolgerà il Gran Premio di Monaco di Formula 1.

Vogliamo ricordare inoltre che LiveGP.it commenterà in diretta gli avvenimenti del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 sui suoi canali sociale e sul suo canale Youtube. Ecco gli orari completi utili per tutto il weekend con il fuso orario dell'Italia.

Giovedì 22 maggio

17:00 | Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 23 maggio

11:00 | Moto3 FP1

11:50 | Moto2 FP1

12:45 | MotoGP FP1

15:15 | Moto3 Practice

16:05 | Moto2 Practice

17:00 | MotoGP Practice

Sabato 24 maggio

10:40 | Moto3 FP2

11:25 | Moto2 FP2

12:10 | MotoGP FP2

12:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

14:50 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

15:45 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

17:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 25 maggio

10:40 | WUP MotoGP

12:15 | Gara Moto2 (diretta TV8)

14:00 | Gara MotoGP (diretta TV8)

15:30 | Gara Moto2 (diretta TV8)

