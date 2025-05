MotoGP | Martín-Aprilia, è già finita? Il mercato impazzisce

Non è un lunedì come gli altri in MotoGP: chi pensava di riprendersi dopo una domenica folle a Le Mans è stato investito da una potenziale bomba di mercato. Secondo quanto riportato da Autosport Jorge Martín avrebbe informato Aprilia della volontà di uscire dal contratto al termine del campionato.

Martín e Aprilia ai titoli di coda: l'indiscrezione

Il collega Germán Garcia Casanova ha riportato una notizia esclusiva su Autosport che ha preso velocemente piede per la sua importanza. Secondo quanto riportato, Jorge Martín durante il weekend di Le Mans avrebbe informato Aprilia di non voler proseguire con il secondo anno di contratto originariamente pattuito a metà 2024. Secondo quanto ricostruito, Martín avrebbe una clausola che gli permetterebbe di accettare offerte da parte di altre Case se non fosse stato tra i contendenti al titolo dopo il Gran Premio di Francia corso ieri. Un'ipotesi quantomeno improbabile, se il madrileno fosse stato sano: gli infortuni l'hanno fatta da padrona sia nei test pre-stagionali che al Gran Premio del Qatar. Risultato? Martín deve ancora muovere la classifica. Il #1 avrebbe guidato fino a Le Mans il venerdì, anche se senza andare in circuito per tenere un profilo il più basso possibile. Nelle diverse riunioni fatte avrebbe informato Aprilia di voler lasciare il progetto al termine della stagione, ma sarebbe disposto a rivalutare il tutto dopo il Gran Premio di San Marino che si svolgerà a metà settembre.

Noale non ci sta: no comment e vie legali

Aprilia Racing, nella figura di Antonio Boselli, ha confermato di non voler commentare la notizia. Un no comment che vale più di mille parole e conferisce credibilità all'indiscrezione. Di certo il costruttore di Noale non vuole rimanere con le mani in mano. Aprilia crede di avere delle chance di non far valere la clausola presente nel contratto del campione del mondo. Lo spagnolo ha corso solamente un weekend sui sei finora affrontati, rendendo così ovvio il fatto che non sia in lotta per il campionato. Posizione comprensibile, quella della Casa, ma agire per vie legali comporta sempre un rischio.

Credits: Aprilia Racing | Jorge Martín

Andarsene: ma dove?

Lasciare un progetto abbracciato giusto un anno prima sembra una mossa sconsiderata da parte di Jorge Martín, anche se Aprilia non ha certo entusiasmato con le sue prestazioni in questo primo stralcio di stagione. Il problema dei contratti in MotoGP, specie quelli dei piloti ufficiali, è che sono spesso biennali. Questo comporta che, fino alla fine del 2026, la maggior parte delle selle è occupata. Eccezion fatta per Luca Marini, il cui contratto che lo lega a HRC scade al termine di questa stagione. Sempre secondo quanto riportato, il colosso di Tokyo non intenderebbe formalizzare un'offerta fino a che non si avrà la certezza della separazione tra Martín e Aprilia. In alternativa ci sarebbero diverse selle satellite, ma Martín ha lasciato Ducati e Prima Pramac Racing al termine del 2024 proprio perché desiderava essere la prima opzione all'interno del progetto. Questa via alternativa sembrerebbe non percorribile, almeno per il momento.

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoGP | GP Francia, weekend a secco per Bagnaia: "È andato tutto storto"