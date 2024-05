MotoGP | GP Francia: Francesco Bagnaia sul podio ma scottato

Il GP di Francia MotoGP non ha regalato troppe soddisfazioni a Francesco Bagnaia. Il campione del Mondo della Ducati ha concluso la gara al terzo posto, che non sarebbe neppure male, se non fosse che davanti a lui si è piazzato il rivale Jorge Martin. C’è poi da considerare lo zero della Sprint di ieri, che ha il suo peso sul morale e sulla classifica. Una classifica che lo vede salire al secondo posto, dietro allo spagnolo pigliatutto di Pramac Racing.

Sabato da incubo, domenica da sorriso a denti stretti

Il sabato di Francesco Bagnaia è stato un mezzo incubo. In qualifica ha ottenuto la prima fila, ma è caduto verso la fine del turno con tanto di principio d’incendio sulla sua Desmosedici GP24. Per prudenza, ha proseguito con la moto di riserva, ma è accaduto qualcosa di strano. Dopo una partenza disastrosa, Pecco si è ritrovato quindicesimo, lamentando un pessimo feeling. Ha preferito rientrare ai box dopo una brusca sbacchettata della sua moto mentre si trovava nelle retrovie.

Gran duello tra Bagnaia e Martin a Le Mans. Credits motogp.com

Per la domenica, il numero 1 sembrava pronto a replicare il copione di Jerez, dove ha trionfato dopo un duello mozzafiato contro Marc Marquez. E, almeno all’inizio, le cose sembravano prendere la stessa piega, con Bagnaia partito in testa e Martin ad inseguire. I due grandi favoriti per la lotta iridata sono rimasti a contatto per due terzi della distanza, poi Jorge ha tentato un primo sorpasso alla staccata di curva 1. Il madrileno è finito appena largo, e Pecco non ci ha pensato due volte a riprendersi la posizione. A sette giri dalla fine, Martin ci ha riprovato, ed il colpo questa volta è andato a segno. Il torinese ha atteso fino all’ultimo passaggio per preparare la risposta, ma nel frattempo è sopraggiunto Marquez. L’otto volte campione del mondo lo ha infilato all’interno in curva 9, prendendosi la piazza d’onore. Alla fine della fiera, Pecco si è dovuto accontentare della terza posizione.

A questo punto, sorge un dubbio: se Bagnaia avesse tentato prima di contrattaccare Martin, avrebbe vinto la gara? Bella domanda, ma è molto difficile trovare una risposta. Comunque, il campione in carica esce da Le Mans con 20 punti, salendo al secondo posto nel mondiale piloti. Ma Martin ne ha accumulati 37, portando a 38 lunghezze il vantaggio in campionato. A conti fatti, il podio è un risultato positivo, ma lo zero del sabato e soprattutto la sconfitta sul campo bruciano un po’.

Un Bagnaia sconfitto ma fiducioso

Al termine del GP di Francia, Pecco Bagnaia ha parlato ai microfoni di Sky:

Mi dispiace non aver vinto. Ho fatto il massimo, purtroppo loro due ne avevano di più. Ho faticato un po’, non riuscivo a essere veloce nel settore 3, in ogni caso il risultato è buono, e pensando a ieri non si può che essere contenti. Mi è mancato qualcosina, ma ci riproverò a Barcellona. La mia idea era quella di rimanere attaccato a Martin. Non sono riuscito a passarlo in curva 7, che era il punto in cui volevo provarci, e dunque volevo stare appiccicato per riprovarci in curva 13, dove ero più veloce. Marc ha frenato molto forte in curva 9, io non riuscivo a frenare fortissimo lì, perdevo sempre un po’. Lui è stato incisivo, mi ha passato, ed è stato molto forte nella penultima curva, non sono riuscito a superarlo di nuovo. In generale ci è mancato forse il non aver fatto la Sprint ieri, loro ne avevano di più e Marc è riuscito a tornare su in fretta. Io ero più in difficoltà ma lavoreremo per migliorare. Ci riproveremo nella prossima gara a Barcellona, poi arriva il Mugello che è la gara di casa e ne abbiamo bisogno.

Riccardo Trullo

