WorldSBK | Most, Superpole Race: Razgatlıoğlu raggiunge Bautista a 63 vittorie

Un errore di Nicolò Bulega alla staccata di curva 1 priva gli appassionati di una grande lotta nella Superpole Race del WorldSBK. Il ducatista ha dato vita ad un bel duello con Toprak Razgatlıoğlu, salvo poi esagerare e regalare al rivale la seconda vittoria del weekend. Sul podio coi due c'è ancora Danilo Petrucci, confermando il risultato di Gara 1.

Razgatlıoğlu vince ancora, ma Bulega ha lottato

Toprak Razgatlıoğlu riesce a bissare la vittoria ottenuta in Gara 1 con relativa facilità, ma il copione è stato decisamente diverso rispetto al sabato pomeriggio. Così come nella prima manche è partito meglio Nicolò Bulega, capace di prendere qualche metro di vantaggio al primo giro. Razgatlıoğlu, rimasto intruppato dietro a Petrucci, si è velocemente disfatto del ternano per inseguire il rivale di campionato. Il sorpasso sul ducatista è arrivato poco dopo, ma Bulega ha saputo sfruttare a proprio favore il quarto settore per riprendersi la prima piazza in curva 1 in un paio d'occasioni. L'errore è arrivato a cinque giri dalla conclusione, quando Bulega è arrivato lungo per cercare di competere col turco sui freni. Lì è finita la corsa: Razgatlıoğlu ha preso un vantaggio incolmabile, raggiungendo Álvaro Bautista a quota 63 successi in carriera.

Petrucci si difende su Lowes, Bautista ancora 5°

Il podio di Gara 1 è confermato su tutta la linea, con Danilo Petrucci che riesce a difendersi con grande tenacia dagli attacchi di Sam Lowes negli ultimi giri della Superpole Race. Secondo podio del weekend per il pilota del Barni Spark Racing Team, mentre la top 5 è completata da Álvaro Bautista. Il pilota di casa Aruba.it Racing - Ducati ha completato un'ottima rimonta come nel sabato, ma con la metà dei giri. Nonostante una Panigale V4R apparentemente impazzita, Bautista è riuscito a recuperare diverse posizioni riuscendo ad avere la meglio sia di Iker Lecuona (6°) che della Bimota di Alex Lowes (7°). A chiudere i punti sono Xavi Vierge e Andrea Locatelli, che proprio all'ultimo giro riescono ad avere la meglio di Jonathan Rea. Una gara comunque positiva per il nordirlandese, ampiamente nei punti fino alle ultimissime battute. Undicesima posizione per Yari Montella, mentre l'altra Bimota di Axel Bassani è solamente al 18° posto: il pilota feltrino era in zona punti, quando la Direzione Gara gli ha comminato due Long Lap Penalty per falsa partenza.

WorldSBK | Most: i risultati della Superpole Race

Credits: WorldSBK

Valentino Aggio

