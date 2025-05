WorldSBK | Most, Gara 1: orgoglio Razgatlıoğlu, Bulega secondo

In Gara 1 del quinto round di WorldSBK è Toprak Razgatlıoğlu a portare a casa la vittoria. Alle sue spalle Nicolò Bulega, in seconda posizione. Chiude il podio un ottimo Danilo Petrucci.

Razgatlıoğlu senza rivali, Bulega insegue

Dopo i primi giri alle spalle di Nicolò Bulega, Toprak Razgatlıoğlu ha deciso di prendere la testa della gara e non c'è stato più niente da fare per i suoi avversari. Giro veloce dopo giro veloce, il turco ha preso un vantaggio importante che gli ha permesso di gestire la sua gara. Secondo posto per Nicolò Bulega. Non ancora del tutto recuperato dopo l'incidete di venerdì, il pilota italiano ha provato a tenere il passo di Razgatlıoğlu, che però oggi era imprendibile. Chiude il podio Danilo Petrucci. Il pilota Ducati non riesce a tenere il passo dei primi due, ma porta a casa un altro podio in questa stagione.

Medaglia di legno per Alex Lowes che si piazza ai piedi del podio. Il pilota Bimota è stato protagonista di una bella battaglia, durata alcuni giri, con Sam Lowes, riuscendo poi ad avere la meglio sul gemello che ha chiuso in sesta posizione. Alvaro Bautista, ripartito dalla quindicesima posizione dopo un contatto al via, è riuscito a risalire fino alla quinta posizione, mostrando un ottimo passo gara che gli sarebbe potuto valere un podio. Settimo Iker Lecuona, seguito da Yari Montella e Xavi Vierge. Chiude la top 10 Jonathan Rea, non ancora al meglio della forma.

Andrea Locatelli out dopo un contatto

Undicesima posizione al traguardo per Garrett Gerloff, seguito dall'italiano Axel Bassani. Tredicesimo Scott Redding, alle sue spalle Bahattin Sofuoglu. Chiude la zona punti lo svizzero Dominique Aegerter. Sono state tante le cadute in Gara 1. Tra questa anche Andrea Locatelli. Uno sfortunato contatto al via della gara ha messo subito fuori dai giochi il pilota italiano. Caduto insieme a lui anche Michael Van der Mark che ha provato a ripartire ma è stato costretto al ritiro. Ritirato anche Remy Gardner. L'australiano ha dovuto scontare un ride through a causa di una caduta sotto bandiera gialla nelle prove libere.

WorldSBK | Most: i risultati di Gara 1

Credits: WorldSBK

Giulia Pea