WorldSBK | Most: Alvaro Bautista, che rimonta! Da 16° a 5°

Non è stato il sabato ideale per Alvaro Bautista. Dopo un contatto al primo giro, il pilota spagnolo è stato costretto alla rimonta, riuscendo nell'impresa di risalire fino alla quinta posizione. Che cosa sarebbe successo senza il contatto?

Il contatto al via

La giornata di venerdì era stata caratterizzata da alti e bassi per Alvaro Bautista. Le condizioni difficili della pista e le tante cadute nel primo turno di prove libere non gli aveva permesso di trovare continuità. Nella mattina di oggi, poi, sul circuito di Most, Alvaro Bautista ha conquistato la decima posizione in griglia di partenza nella sessione di Superpole. Una posizione più arretrata rispetto al compagno di squadra, secondo in griglia di partenza.

Credits: Aruba Racing

Il primo giro di Gara 1 di WorldSBK, però non è stato del tutto ideale per il pilota Aruba.it Racing. Alvaro Bautista è stato, infatti, protagonista di un incidente nelle prime battute della gara che ha visto coinvolti anche Andrea Locatelli e Michael van der Mark. Un incidente di gara di cui lo spagnolo è stato un protagonista incolpevole. Il contatto in curva 2 tra Locatelli e van der Mark ha visto, infatti, coinvolto anche Bautista che ha perso diverse posizioni, ritrovandosi in sedicesima posizione e costretto così a dover rimontare.

La rimonta fino alla top 5

Dopo il contatto al primo giro, Alvaro Bautista ha dovuto anche fare i conti con una moto danneggiata. Nel corso della gara, infatti, si è potuto osservare come la Ducati V4R dello spagnolo fosse visibilmente danneggiata. Comportando probabilmente un danno aerodinamico per il pilota Aruba.it Racing. Questo, però, non ha fermato il #19. Quindicesimo al termine del primo giro, ha cominciato la sua rimonta, mostrando un ottimo passo gara.

Al giro quattordici Bautista si trovava già in ottava posizione, dimostrando di avere il passo per rientrare nella top 5. La sua rimonta si è chiusa all'ultimo giro, quando è riuscito a passare Sam Lowes e a prendersi così la quinta posizione, non lontano dal quarto posto di Alex Lowes. Le gare non si vincono con i se e con i ma, ma è impossibile non chiedersi che cosa avrebbe potuto fare lo spagnolo, senza il contatto al via. Il passo mostrato lo avrebbe messo senza dubbio nella lotta per il podio, ma forse lontano dalla vittoria. Rimangono comunque le buone sensazioni in vista della giornata di domenica, nella quale Alvaro Bautista cercherà sicuramente di riscattarsi.

Giulia Pea