FIA F2 | Test Abu Dhabi: guida all'ultimo atto del 2024

Manca ancora un ultimo sforzo per i team e i piloti di Formula 2. Sul circuito di Yas Marina, dove si è corso l'ultimo round della serie cadetta lo scorso weekend, si disputeranno infatti questa settimana i consueti test post stagionali di fine anno. Un occasione per iniziare a vedere i nuovi piloti alle prese con le nuove squadre, soprattutto per gli esordienti che vengono dalla Formula 3. Ecco la guida e gli orari dei test di F2 di Abu Dhabi.

Gli ultimi annunci

Dopo la valanga di annunci di ieri, tra cui quello di Gabriele Minì in Prema, oggi sono stati confermati alcuni nomi che prenderanno parte alla stagione 2025 di F2 con le nuove squadre. La stessa Prema ha annunciato che ad affiancare il pilota siciliano sarà Sebastian Montoya, figlio dell'ex pilota di Williams e McLaren e che quest'anno ha corso in Formula 3 con Campos. I due erano già stati compagni di squadra nel 2023, sempre in F3, quando avevano corso con Hitech, e anche nel 2020 in F4 italiana, proprio nella stessa squadra veneta.

Ritomo Miyata, che quest'anno ha corso con Rodin, passerà ad ART Grand Prix. Il giapponese dell'academy Toyota, che nel 2023 aveva vinto sia la SuperFormula che il SuperGT in Giappone, ha avuto una stagione non esaltante nella categoria cadetta, conclusa solo al diciannovesimo posto.

Passa invece in Hitech GP Dino Beganovic: lo svedese della Ferrari Driver Academy quest'anno ha chiuso sesto in Formula 3, ma ha già avuto modo di assaggiare la Formula 2 negli ultimi due round stagionali, a Lusail e a Yas Marina, con il team DAMS. L'esperienza è stata positiva, poiché ha colto buoni risultati tra cui un terzo posto nella Sprint Race di Abu Dhabi (conquistato grazie alla squalifica di Aron).

Infine, Pepe Marti resterà per una seconda stagione con Campos Racing. Oltre a questi, vi saranno una serie di piloti che non sono ancora stati ufficializzati:

ART Grand Prix: Victor Martins - Ritomo Miyata

Victor Martins - Ritomo Miyata Prema Racing: Sebastian Montoya - Gabriele Minì

Sebastian Montoya - Gabriele Minì Rodin Motorsport: Alex Dunne - Christian Mansell

Alex Dunne - Christian Mansell DAMS Lucas Oil: Jak Crawford - Kush Maini

Jak Crawford - Kush Maini Invicta Racing: Roman Stanek - Leonardo Fornaroli

Roman Stanek - Leonardo Fornaroli MP Motorsport: Richard Verschoor - Oliver Goethe

Richard Verschoor - Oliver Goethe Van Amersfoort Racing: John Bennett - Rafael Villagomez

John Bennett - Rafael Villagomez Hitech Pulse Eight: Dino Beganovic - Luke Browning

Dino Beganovic - Luke Browning Campos Racing: Arvid Lindblad - Pepe Marti

Arvid Lindblad - Pepe Marti Trident Racing: Sami Meguetounf - Max Esterson

Sami Meguetounf - Max Esterson AIX Racing: Joshua Durksen (giorno 1-2)/Nicolas Varrone (giorno 3) - Cian Shields

Il programma dei test di F2 ad Abu Dhabi

Saranno tre le giornate di test che vedranno impegnati i piloti, dall'11 al 13 dicembre. In ognuna di queste vi saranno due sessioni, una mattutina e una pomeridiana, da tre ore. e si potranno seguire tramite il livetiming sul sito della categoria. Quella mattutina sarà dalle 7 alle 10; quella pomeridiana sarà invece dalle 12 alle 15 mercoledì e giovedì, e dalle 11 alle 14 venerdì. Pirelli porterà cinque set di gomme Medium e tre di Supersoft, le stesse usate nelle gare del weekend.

