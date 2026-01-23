F1 | Alpine: ecco la A526, prima con motore Mercedes

Non è stata solo la Ferrari SF-26 a svelarsi quest'oggi; anche Alpine, infatti, è stata protagonista a Barcellona dove, nella esclusiva cornice della nave da crociera MSC World Europa ha tolto i veli alla A526, la prima monoposto F1 del team Enstone con la power unit Mercedes dopo la Lotus E23 del 2015. Dopo aver chiuso il programma motori di Renault a Viry-Châtillon, la Alpine spera insieme ai suoi piloti Pierre Gasly e Franco Colapinto di sfruttare il nuovo motopropulsore e i cambiamenti tecnici del Mondiale 2026 per tornare a lottare nel centro gruppo.

Stessi colori, nuovo motore per il team Enstone

La A526 si presenta dunque con i stessi colori e disegni della monoposto dello scorso anno, con il blu e il rosa dello title sponsor BWT che si alternano tra muso, pance e ali. Si segnala tra le uscite dei sponsor quella di Microsoft, che dopo oltre un decennio ha interrotto il rapporto con il team Enstone per passare alla Mercedes (qui la W17).

Credits: BWT Alpine F1 Team

Quello che invece cambia ovviamente è tutto l'aspetto aerodinamico e tecnico a seguito del nuovo regolamento tecnico 2026. La monoposto presentata è diversa da quella vista qualche giorno fa nello shakedown del team a Silverstone, dove si sono notati dei concept interessanti con pance simili ma più compatte rispetto al 2025 e l'elemento esterno dell'alettone anteriore più alto.

La bocca d'aria posizionata sopra la testa del pilota si presenta più grande, facendo vedere già i primi segni della PU Mercedes. Scelta diversa dalle Frecce d'Argento invece per le sospensioni anteriori: se a Brackley sono andati per la soluzione push-rod, le immagini pubblicate dalla Alpine fanno vedere che ad Enstone hanno puntato sulle sospensioni pull-rod.

Credits: BWT Alpine F1 Team

Le parole di Briatore: “Nuovo regolamento una grande opportunità per noi”

Il 2026 si presenta come un anno molto importante per la Alpine, con il team che deve risalire dall'ultima posizione nell'ultimo Mondiale Costruttori dopo aver scelto di non sviluppare la monoposto 2025 all'inizio della stagione. Una scelta che secondo Flavio Briatore ha permesso alla squadra di concentrarsi principalmente allo sviluppo della nuova monoposto per una stagione decisiva da quando è tornato ad Enstone nel 2024:

Oggi segna l'inizio di una nuova era per il team Alpine. Per me è un piacere essere qui per iniziare una stagione che sarà indubbiamente unica nella storia della Formula 1. Il nuovo regolamento tecnico rappresenta per tutti un foglio bianco e per noi una grande opportunità per essere più competitivi rispetto alle nostre ultime campagne. Sono stati mesi molto impegnativi ad Enstone nel design della A526 insieme alla nostra nuova partnership con Mercedes-AMG per la fornitura di motori e cambio: una partnership che ci eccita molto.

Gasly: “Orgogliosi dei traguardi di Alpine”; Colapinto: “Importante avere l'inverno per prepararmi”

Credits: BWT Alpine F1 Team

Clima di attesa che si ripercuote anche sui due piloti titolari della Alpine. Pierre Gasly, al suo decimo anno in F1 e quarto con la scuderia di Enstone, ha sottolineato la preparazione fatta dal team per quest'anno, anche se il transalpino non fissa alcun obiettivo al momento:

Sarà un territorio ignoto per tutti, ma come pilota la trovo una cosa eccitante. La strada che abbiamo affrontato come team è stata lunga e abbiamo lavorato duramente al simulatore per arrivare a questo momento. Sarà interessante che vedremo nelle prime settimane tra shakedown e test, però non ho alcuna aspettativa. Si tratterà di lavorare duramente con il team per capire le aree dove possiamo migliorare e continuare a sviluppare il pacchetto. Ovviamente sono eccitato e ottimista, ma sono anche realista nelle mie ambizioni. Adesso mi sento orgoglioso dei traguardi raggiunti dal team nella preparazione della A526.

Grande trepidazione anche per Franco Colapinto, atteso alla sua prima stagione completa in Formula 1 dopo essere entrato a campionato in corso sia nel 2024 con Williams sia nel 2025 con Alpine. Il pilota argentino si augura che il fatto di avere avuto finalmente dei mesi per gli permetta di continuare la sua crescita

Prima di tutto sono molto eccitato, per la prima volta nella mia carriera ho avuto l'inverno per prepararmi al mio primo anno completo. Questo per me è molto importante in quanto mi sento parte del progetto. Abbiamo avuto la chance di vedere la macchina e di provarla al simulatore e, ovviamente, è molto diversa da qualsiasi vettura abbia mai guidato e penso che valga la cosa per molti piloti in griglia. Ci sono nuove cose da imparare e io la vedo come una grande sfida. So che tutto il team è motivato per la nuova stagione, io proverò ad imparare il più possibile nelle prime gare per crescere e, si spera, di essere competitivi.

Andrea Mattavelli