Mario Isola verso la nomina a nuovo direttore generale ACI Sport?

Importante nomina in vista ai vertici dell'automobilismo nazionale. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, potrebbe essere Mario Isola ad occupare il ruolo di nuovo direttore generale di ACI Sport, ereditando così la posizione assunta da Marco Rogano sino al termine dello scorso anno. Per il 56enne milanese si aprirebbe così un nuovo capitolo professionale, dopo la lunga e fruttuosa esperienza vissuta a capo di Pirelli Motorsport.

Una nuova sfida professionale per Isola?

Le grandi manovre continuano in casa ACI Sport. Il processo di rinnovamento in svariati ruoli-chiave all'interno della Federazione sembra destinato a partorire nelle prossime ore ulteriori novità. Sembra infatti probabile la nomina di Mario Isola, attuale responsabile della divisione motorsport Pirelli, nel ruolo di direttore generale. Un incarico di grande prestigio e responsabilità, che vedrà il manager lombardo intraprendere un nuovo percorso dopo la lunga parentesi vissuta nell'azienda milanese, nella quale era entrato nel lontano 1996 inizialmente nel ruolo di collaudatore, per poi scalare un passo alla volta tutti i gradini che lo hanno portato ad assumere, a partire dal Novembre 2021, la mansione di Motorsport Director.

In attesa della nomina, ACI Sport smentisce

Figura dotata, oltre che di un'ampia esperienza nel mondo dei motori, anche di spiccate doti comunicative (che lo hanno portato a diventare uno dei volti più apprezzati dagli appassionati di Formula 1), Mario Isola si distingue anche per essere un volontario della Croce Viola di Milano, attività quest'ultima che svolge non appena lontano dal mondo delle corse. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'ufficialità di una notizia trapelata con maggiore insistenza nelle ultime ore e che promette di fornire un rinnovato impulso a tutto il movimento del motorsport tricolore.

ACI Sport, in un apposito comunicato, da parte sua ha nel frattempo tenuto a smentire le notizie pubblicate riguardo al Direttore Generale, definendole “prive di fondamento”. Infatti - si legge nella nota - le funzioni del direttore generale della società sono svolte dal consigliere Gian Carlo Minardi, preposto a tale incarico per i prossimi mesi dal Consiglio di Amministrazione. Il futuro Direttore Generale di ACI Sport S.p.A. non è stato ancora individuato né tantomeno proposto dal Commissario Straordinario di ACI al Consiglio di Amministrazione della società.

Marco Privitera