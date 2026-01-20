GTWC Europe | Impegno full-time per Valentino Rossi tra Endurance e Sprint

Valentino Rossi parteciperà a tutte e dieci le prove del GT World Challenge Europe Powered by AWS. La BMW M4 GT3 EVO #46 schierata dal Team WRT torna quindi protagonista in ogni evento Endurance ed in tutte le cinque tappe Sprint.

Valentino Rossi - Credits. GTWC America

Rossi torna a tempo pieno

Dopo aver annunciato l'assenza dal FIA World Endurance Championship ed aver confermato la partecipazione alla prossima 12h di Bathurst valida per l'Intercontinetal GT Challenge, Valentino Rossi ha svelato che correrà tutte e dieci le tappe del GTWC Europe.

Il ‘Dottore’ torna alle origini, sempre in pista con WRT e con la riconoscibile M4 GT3 EVO #46. L'impegno dell'ex centauro sarà in classe PRO affianco di Max Hesse e Dan Harper.

Credits: BMW Motorsport

Hesse ed Harper, due nuovi alfieri della BMW #46

Il tedesco è atteso in ogni round del GTWC Europe 2026 con l'italiano, mentre il britannico si unirà alla coppia per le prove di durata e chiaramente anche per la 24h di Spa che come accaduto negli ultimi anni si svolgerà a fine giugno.

Hesse ed Harper hanno corso e vinto la Michelin Endurance Cup dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025 in GTD PRO con una delle due BMW schierate da Paul Miller Racing.

I giovani alfieri di BMW M Motorsport tornano a gareggiare in coppia in Europa dopo una stagione d'assenza. La coppia ha partecipato solamente alla 24h di Spa 2025 al volante di una delle due BMW di ROWE Racing. Harper/Hesse gareggeranno questo fine settimana la Rolex 24 at Daytona dopo aver primeggiato in GTD PRO nella Motul Petit Le Mans lo scorso ottobre.

WRT svelerà nelle prossime settimane il resto dei piloti che parteciperanno al GTWC Europe. Lo scorso anno la compagine di Vincent Vosse ha ottenuto il titolo piloti Overall e Sprint con Kelvin van der Linde e Charles Weerts.

La stagione scatterà ad aprile dal Paul Ricard con la 1000km valida per l'Endurance Cup. La serie Sprint inizierà invece più tardi in Gran Bretagna a Brands Hatch.

Luca Pellegrini