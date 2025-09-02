MotoGP | Ufficiale: Morbidelli e VR46 Racing Team insieme per il 2026

È tempo di rinnovi in MotoGP: dopo Marini e Zarco ieri, un altro tassello si mette al proprio posto. Franco Morbidelli continuerà l'avventura con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team per la prossima stagione.

Morbidelli continua con VR46

Franco Morbidelli è nel bel mezzo della sua seconda stagione con Ducati, la prima con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. L'italo-brasiliano è giunto alla corte di Valentino Rossi dopo un 2024 difficile con i colori di Prima Pramac Racing. Di certo, il 2025 ha sorriso a Morbidelli, capace di conquistare ben due podi sia nella Sprint che nel Gran Premio domenicale. Un bottino ottimo per il #21, attualmente in corsa per il 5° posto mondiale insieme a Pedro Acosta e il compagno di squadra Fabio Di Giannantonio. Il rinnovo è stato in bilico per un momento: qualche mese fa non si sapeva se KTM avrebbe continuato con il programma racing per il prossimo anno, il che aveva spinto Pedro Acosta a considerare di spostarsi su Ducati. Dato che Di Giannantonio aveva un accordo fino al termine del 2026, la scelta è ricaduta su Morbidelli. Alessio Salucci ha poi rivelato a Brno come fossero state soltanto delle chiacchiere informali e che ci fosse già allora la volontà di rinnovare Franky.

Per lui una GP25

Franco Morbidelli avrà ancora una moto “vecchia” per la prossima stagione. Se quest'anno si sta cimentando con la performante Desmosedici GP24, nel 2026 avrà il modello GP25. Questa è una scelta fatta da parte di Salucci e del team VR46, come confermato dal team manager stesso nel venerdì del Gran Premio d'Austria. Secondo quanto dichiarato, Ducati avrebbe offerto la possibilità al team italiano di avere una seconda moto ufficiale oltre a quella di Di Giannantonio, ma la squadra ha rifiutato. Morbidelli, quindi, avrà ancora il modello vecchio di un anno rispetto ai compagni di marca così come Fermín Aldeguer. La quarta GP26, invece, dovrebbe andare ad Álex Márquez, attualmente seconda forza del campionato.

