MotoGP | GP Austria, Salucci sul rebus Ducati: "Rifiutata la seconda ufficiale"

Ritorno coi fiocchi per Franco Morbidelli in MotoGP. Fermato dall'infortunio del Sachsenring, il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha chiuso al 7° posto il venerdì austriaco, andando ancora più vicino alla conferma nella squadra del mentore Valentino Rossi per il 2026.

Uccio su Morbidelli: “Aspettiamo Misano”

Il Gran Premio d'Austria ha ufficialmente inaugurato la seconda parte di stagione: nel mese di agosto si decideranno molti dei movimenti per la griglia 2026. Non ne è esente il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, che nella prossima stagione continuerà sicuramente con Fabio Di Giannantonio (ha firmato un biennale, ndr) e molto probabilmente con Franco Morbidelli: “Siamo molto contenti di Morbidelli, crediamo in lui e nelle sue capacità - ha dichiarato Alessio Uccio Salucci - Credo che a Misano potremo annunciare che continuerà con noi. Diggia ha già un contratto per l'anno prossimo, ma nelle ultime due gare stiamo soffrendo un po'. È un pilota fortissimo, quindi mi aspetto di più da lui”.

Franco Morbidelli è stato protagonista di un grande ritorno: dopo aver saltato il weekend di Brno, l'italo-brasiliano ha deciso di non operarsi alla spalla dopo la caduta della Sprint del Sachsenring, Franky si è focalizzato sul recupero per l'Austria. Cosa che, almeno per il momento, sembra aver funzionato: il #21 ha chiuso 7° nel turno di Practice, il che lo proietta direttamente in Q2: “Una giornata sicuramente positiva: fin dal mattino ho capito che la spalla non mi avrebbe dato fastidio in sella. Abbiamo migliorato passo dopo passo durante la giornata: sul passo siamo competitivi, mentre mi aspettavo un po' meglio per il time attack”.

Sulla GP26: “Rifiutata la seconda ufficiale”

Negli ultimi giorni si stanno moltiplicando le voci sul futuro di Ducati per quanto riguarda le due squadre dotate di Desmosedici. Da Borgo Panigale dovrebbe arrivare una quarta moto ufficiale per il 2026, oltre alle due del team ufficiale e a quella di Fabio Di Giannantonio. Da quello che racconta Uccio, la sua squadra avrebbe rifiutato la seconda moto ufficiale: “Abbiamo parlato molto con Ducati: hanno proposto a noi, prima che a Gresini Racing, la moto ufficiale per la prossima stagione. Dopo averci ragionato anche con Vale [Valentino Rossi, ndr], abbiamo deciso di continuare con questo assetto”.

Di conseguenza, la quarta Desmosedici GP26 dovrebbe andare a Gresini Racing. Viste le prestazioni di questa stagione, sembrerebbe ovvio affidare il modello più aggiornato a Álex Márquez: “Non vogliamo mettere i bastoni tra le ruote ad altri: mi interessa che trattino bene noi, se lo fa anche con altri meglio ancora. Álex Márquez ha dimostrato di meritarsi una moto ufficiale”.

Valentino Aggio

Leggi anche: MotoGP | GP Austria: Acosta loda la nuova carena KTM: “Gran passo in avanti”