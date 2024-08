CIV | Misano 2, Gara 2: Savino vince la prima tra i "grandi", si confermano Ruda e Coppola

Il weekend più atteso dell'intera stagione del Dunlop CIV volge al termine con le classi di contorno. Rispetto alla pioggia di ieri, si sono parzialmente ristabiliti gli ordini: Edoardo Savino ha conquistato il primo successo della carriera in PreMoto3, mentre le tabelle tricolori Ruda e Coppola tornano sul gradino più alto del podio.

PreMoto3 | Prima vittoria per Savino, vittoria in volata su Borrelli

Il Dunlop CIV PreMoto3 si è confermato come una delle categorie più appassionanti di tutto il panorama tricolore. Così come nella Gara 1 di ieri Cristian Borrelli si è confermato come pilota più veloce dell'intero weekend, ma non è riuscito a raccogliere una vittoria. Il pilota Bucci Moto è stato ancora una volta costretto ad inseguire, prendendo però la testa della corsa verso metà gara nei confronti di un combattivo Edoardo Savino. Il pilota Leopard Academy ha conquistato il primo successo in carriera sfruttando l'errore del rivale al penultimo giro. Borrelli ha infatti rischiato di cadere alla “Variante del Parco”, lasciando così la leadership a Savino il quale è stato bravo a resistere nelle ultime curve. Per il #31 si tratta del primo successo in carriera tra le ruote alte per uno dei talenti più cristallini del panorama nazionale.

Mette due moto sul podio Bucci Moto, che festeggia anche con il debuttante Lorenzo Pritelli, il quale chiude 3° e consolida così la terza piazza in campionato a -31 dal compagno di box. Colui che è arrivato a Misano come leader di classifica, Gionata Barbagallo, è solo 4° e dista 20 punti da un Borrelli che sembra inavvicinabile in quanto a velocità. Dopo il bel podio di Gara 1 Matteo Gabarrini si deve accontentare del 5° posto dietro al compagno di squadra e davanti a Kevin Cancellieri e Guido Di Napoli. Ottava posizione per Luana Giuliani, la quale si conferma tra le più veloci dopo il grande risultato del Sabato.

CIV | PreMoto3: i risultati di Gara 2

Credits: Perugia Timing

Moto3 | Ritorno alla normalità: Ruda firma la 7ª meraviglia

Se la pioggia ha scompigliato tutte le certezze, la Domenica il Dunlop CIV Moto3 torna sui soliti binari. Marcos Ruda ha firmato il settimo successo stagionale dopo il 3° posto conquistato nella manche di Sabato. Lo spagnolo ha continuato la sua rivalità con Elia Bartolini, l'unico veramente in grado di tenere (anche se per poco) la ruota del pilota 2WheelsPoliTO. Il pilota del Lucky Racing Team ha concluso in 2ª posizione a oltre 4" dall'iberico. Terza posizione per il vincitore di Gara 1 Cristian Lolli che, a sua volta, è rimasto solo ai piedi del podio. Dietro di lui c'è stata una bella bagarre per la 4ª posizione: una lotta a tre tra Valentino Casalboni, Erik Michielon e Jacopo Villani: ad avere la meglio, in quest'ordine, è stato proprio il pilota del Cecchini Racing Team, squadra che chiude così un weekend trionfale.

CIV | Moto3: i risultati di Gara 2

Credits: Perugia Timing

SS300 | Coppola vince e allunga in campionato

Dopo due round a secco nel Dunlop CIV SS300, Alfonso Coppola torna a festeggiare la vittoria. Il pilota campano ha sapientemente aspettato l'ultimo giro per sferrare gli attacchi a Davide Bollani e Emanuele Cazzaniga. In particolare il pilota Racestar è transitato per primo all'inizio dell'ultimo giro. Cazzaniga ha però perso ben due posizioni nella tornata decisiva. È il primo podio per Bollani nel CIV alla sua seconda stagione nel campionato. Cazzaniga ha anche perso terreno in ottica campionato nei confronti di Coppola, il quale vola a +49 rispetto al primo inseguitore.

Giacomo Zannoni esce “sconfitto” dalla volata a quattro, chiudendo il weekend di Misano in quarta posizione. Dietro un'altra volata a tre vede Alex Iannazzo chiudere in 5ª piazza su Kevin Sabatucci e Andrea Sorrenti. Tra i ritirati Guido Fina e Nicola Plazzi.

CIV | SS300: i risultati di Gara 2

Credits: Perugia Timing

Da Misano - Valentino Aggio

