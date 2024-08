CIV | Misano 2, Gara 1: è la giornata delle sorprese con Germano, Aguilar e Lolli

Prima della Racing Night di questa sera, il Dunlop CIV inaugura il secondo weekend stagionale di Misano con le classi di contorno. È stata la giornata delle prime volte, complici anche le condizioni complicate vista la forte pioggia caduta nel primo pomeriggio. Salvatore Germano, Davide Aguilar Carballo e Cristian Lolli festeggiano la prima vittoria.

SS300 | Primo successo per Salvatore Germano

Il Dunlop CIV SS300 ha aperto il weekend della Racing Night dopo una serie di svariati rinvii a causa della forte pioggia abbattutasi sul circuito di Misano nelle passate ore. Dopo qualche minuto di ritardo, la gara è stata interrotta a causa di una bandiera rossa per le condizioni meteo troppo avverse. Ridotta ad otto giri di corsa, gli specialisti del bagnato hanno potuto sfruttare l'occasione: non ci ha pensato due volte Salvatore Germano. Il pilota Chiodo Racing si è preso la testa della corsa nelle primissime fasi, salvo poi rischiare di perdere la prima vittoria di carriera all'ultimo giro. Alla “Quercia” Germano ha perso il posteriore in staccata, venendo poi superato da Marco Truoiolo al “Carro”. Germano non ha desistito, restituendo il sorpasso al rivale di Yamaha alla “Misano 2”. Il #44 ha tagliato il traguardo in prima posizione davanti a Truoiolo, con Kevin Sabatucci a chiudere il podio dopo la doppietta conquistata a Misano nel primo round stagionale.

Credits: Salvatore Germano Instagram

Dopo un'ottima partenza Emanuele Cazzaniga non ha saputo mantenere l'ottimo ritmo mostrato nei primi giri, dovendosi così accontentare del 4° posto finale. Giornata complicata per Guido Fina e Alfonso Coppola: il primo si aggiudica la lotta per il 5° posto, mentre la tabella tricolore è 10°.

CIV | SS300: i risultati di Gara 1

Credits: Perugia Timing

PreMoto3 | Una vittoria peruviana al CIV: successo per Aguilar

Come spesso in questa stagione il Dunlop CIV PreMoto3 ha regalato grandi emozioni, soprattutto nella lotta per la vittoria. Davide Aguilar Carballo si aggiudica il primo successo della carriera sul palcoscenico tricolore in una gara condizionata dalla pioggia. Il peruviano ha saputo rispondere ad un Cristian Borrelli ad un passo dall'impresa. Il pilota Bucci Moto si trovava in prima posizione quando, alla “Misano 1”, ha perso improvvisamente il controllo della moto, rischiando di finire contro le barriere di protezione. Rientrato in 16ª posizione, il pilota lombardo ha recuperato a suon di giri veloci fino al terzetto di testa. Oltre a Aguilar Carballo c'erano Matteo Gabarrini e Luana Giuliani. Sul traguardo solo 82 millesimi hanno separato Borrelli dal quarto successo stagionale, mentre Gabarrini ha chiuso il podio davanti ad una splendida Giuliani.

Dietro sono molti i volti illustri a non aver concluso la corsa: su tutti i due rookie Lorenzo Pritelli e Edoardo Savino, oltre a Gabriel Vuono. La lotta per la 5ª posizione è vinta da Kevin Cancellieri davanti ad Angelo Mottola e Elisabetta Monti. Solo 12° la tabella tricolore Gionata Barbagallo, il quale perde nuovamente la leadership del campionato ai danni di Borrelli.

CIV | PreMoto3: i risultati di Gara 1

Credits: Perugia Timing

Moto3 | Cristian Lolli spezza il dominio di Marcos Ruda

Per una volta anche il Dunlop CIV Moto3 regala diverse emozioni. L'ultima gara “diurna" è stata dichiarata nuovamente bagnata, il che non ha di certo giovato a Marcos Ruda. Il dominatore del CIV Moto3 lascia il gradino più alto del podio per la prima volta in questa stagione, chiudendo la prima manche a Misano in 3ª posizione. A vincere è Cristian Lolli, al primo successo della carriera nel Campionato Italiano Velocità. Il pilota del Cecchini Racing Team ha preso la testa della corsa nel corso del penultimo giro davanti a Elia Bartolini. Il pilota del Lucky Racing Team è caduto proprio mentre era all'inseguimento di Lolli alla “Variante del Parco”, gettando così alle ortiche ogni minima speranza di titolo. Tra Lolli e Ruda si piazza Emanuele Andrenacci, che porta così Pos Corse sul podio. Il #51 conquista per la prima volta la top 3 al CIV. Dietro, staccati di quasi 20", Jacopo Villani e Erik Michielon si dividono la 5ª e la 6ª piazza.

CIV | Moto3: i risultati di Gara 1

Credits: Perugia Timing

Da Misano - Valentino Aggio

