MotoGP | Fabio Di Giannantonio rinnova con Ducati e VR46, avrà la GP25

Dopo la notizia dell'accordo tra Ducati e Pertamina Enduro VR46 Racing Team per il 2025, arriva la conferma che Fabio Di Giannantonio guiderà nella prossima stagione la terza GP25 presente sullo schieramento.

Di Giannantonio diventa pilota ufficiale, scartata Yamaha

Passare dall'essere un disoccupato ad Ottobre 2023 a firmare un contratto con la casa più prestigiosa della MotoGP attuale meno di un anno dopo, ha quasi dell'incredibile. Questa è la storia di Fabio Di Giannantonio, appiedato da Gresini Racing a metà inoltrata della scorsa stagione per accogliere nella struttura faentina Marc Márquez.

Dall'annuncio dell'otto volte iridato sulla sua moto, il romano ha innalzato l'asticella della sua performance fino alla vittoria del Gran Premio del Qatar 2023 davanti a Francesco Bagnaia e Luca Marini. I risultati in crescendo, insieme all'approdo proprio di Marini in HRC, hanno permesso a “Diggia” di rimanere in top class per il 2024 con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

I risultati in questa prima metà di stagione, nonostante una datata Desmosedici GP23, non sono mancati: Di Giannantonio ha chiuso tutti i Gran Premi in top 10, con il 4° posto di Assen come miglior risultato.

Questo ha portato più squadre sul #49, a partire da Prima Pramac Racing: la squadra di Paolo Campinoti, fresca di accordo con Yamaha, cercava un pilota giovane e talentuoso sul quale puntare. Secondo quanto riportato da Germán Garcia Casanova di Motorsport.com, dopo la Sprint del Sachsenring Di Giannantonio ha informato i vertici di Iwata di aver scelto il biennale offertogli da Ducati per rimanere nella formazione di Valentino Rossi.

Si attende l'annuncio di Morbidelli, Aldeguer verso Gresini

La scelta di Fabio Di Giannantonio è quantomeno comprensibile: al pari di durata del contratto (due anni) e di trattamento da pilota ufficiale in una formazione satellite, il #49 ha scelto Ducati. Può essere che, da un punto di vista monetario, Iwata fosse stata più convincente, ma questa è un'occasione che non ricapiterà più: essere pilota ufficiale della casa che sta dominando in MotoGP da ormai quasi un lustro.

Ora, vista la partenza di Marco Bezzecchi in direzione Aprilia, il VR46 Racing Team potrebbe prendere Franco Morbidelli. L'italo-brasiliano, in uscita da Pramac, continuerebbe a guidare con ogni probabilità una Desmosedici GP24 (della quale è già in dotazione, ndr), cogliendo così l'opportunità di “chiudere il cerchio” guidando per Valentino Rossi. In quest'ottica Ducati riuscirebbe anche a piazzare il rookie Fermín Aldeguer in Gresini Racing al fianco di Álex Márquez, riconfermato nelle scorse settimane.

