MotoGP | VR46 diventa Factory Supported Team di Ducati dal 2025

Il Pertamina Enduro VR46 diventa Factory Supported team di Ducati a partire del 2025. Si rafforza quindi la collaborazione tra la squadra fondata da Valentino Rossi e la Casa di Borgo Panigale, a soli tre anni dall'esordio nella classe regina della compagine di Tavullia.

La notizia era nell'aria da tempo, ma solo oggi è arrivata l'ufficialità. Una Desmosedici GP25 sarà quindi nelle mani del Team VR46 che a tutti gli effetti si appresta a prendere il posto di Prima Pramac nella famiglia Ducati.

Oltre al team Gresini, l'attuale équipe di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi rappresenterà privatamente Ducati che come noto affiderà le due moto titolari a Francesco Bagnaia e Marc Marquez. La scuderia di Tavullia potrà fare affidamento nella prossima stagione su una moto ufficiale e su una Ducati Desmosedici GP24, con la prima che verrà utilizzata dal confermato pilota romano e la seconda ad una new-entry ancora da annunciare, che con ogni probabilità (come evidenziato dalle parole di Uccio Salucci a Silverstone) sarà Franco Morbidelli.

Alessio Salucci, Team Director Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ha riportato in una nota ufficiale:

Non posso che essere orgoglioso di annunciare che a partire dal prossimo anno il Pertamina Enduro VR46 Racing Team sarà il Ducati Factory Supported Team in MotoGP. Saremo in pista con una moto ufficiale e una GP24. Se me lo avessero detto soltanto pochi anni fa, non c'avrei creduto. È un momento davvero significativo per tutto il team: aver raggiunto questo traguardo in soli tre anni, con un team giovane, con tanti ragazzi che sono con noi dalla Moto3, è qualcosa di straordinario. Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano nel team, gli sponsor, in particolare Pertamina Lubricants, a Ducati e a Gigi Dall'Igna per aver creduto in questo progetto e per essere riusciti a concretizzarlo come merita. Ci aspettano annate esigenti, ricche di sfide, ma siamo impazienti di metterci alla prova e cercare di conquistare risultati ambiziosi.