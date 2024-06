MotoGP | Ufficiale: sarà Marco Bezzecchi ad affiancare Martín in Aprilia

Il mercato MotoGP continua a prendere forma, con molte delle selle più ambite che stanno trovando un fantino in ottica 2025. Aprilia Racing si è vista costretta a cambiare entrambi i piloti dopo l'addio di Maverick Viñales: al posto del neo-pilota Tech 3 ci andrà Marco Bezzecchi. L'italiano affiancherà il già annunciato Jorge Martín.

Dodici mesi più tardi, ecco la chance ufficiale per Bezzecchi

Sicuramente nell'ultimo anno Marco Bezzecchi avrà pensato più volte alle proprie scelte fatte nell'ultimo anno. Il pilota di Rimini, dopo gli ottimi risultati conquistati nella prima parte del 2023, aveva ricevuto una proposta decisamente allettante da Ducati. Una Desmosedici GP24 fiammante targata Prima Pramac Racing, che avrebbe inevitabilmente perso Johann Zarco. L'affare non è poi andato in porto per volontà di “Bez” stesso, il quale ha deciso di rimanere nel VR46 Racing Team per una questione di cuore.

Una scelta che, dopo 7 Gran Premi della stagione 2024, non sembra affatto aver pagato. Avendo deciso di rimanere nel team di Valentino Rossi, Bezzecchi è stato dotato di una Desmosedici GP23. tra il prototipo vecchio di un anno, diverso dalla GP22 alla quale era abituato, e il #72 non è mai sbocciato l'amore. L'involuzione di Bezzecchi è evidente, visto il solo podio conquistato nel Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera e il 11° posto in classifica iridata dietro anche al compagno di box Fabio Di Giannantonio.

Bezzecchi lascia VR46: un rischio vista la situazione Pramac?

È sacrosanto lasciare una squadra satellite (per quanto forte) come il VR46 Racing Team per salire su una RS-GP ufficiale come quella di Aprilia Racing. Marco Bezzecchi ha senza dubbio fatto centro indipendentemente dai prossimi sviluppi di mercato, diventando ufficialmente un pilota factory a tutti gli effetti. C'è un “però” da esplorare, ovvero la situazione Yamaha. La casa di Iwata, come è risaputo, vuole avere una seconda squadra equipaggiata con le M1: al momento è proprio Prima Pramac Racing la favorita per avere quelle selle, ma ci sarebbe anche Gresini Racing alla porta. Ponendo che una delle due passi sotto l'ala dei Tre Diapason, sarebbe molto probabile che le due Desmosedici GP25 passino proprio a VR46, vista la potenza economica di Pertamina Enduro. In tal caso, Bezzecchi se fosse rimasto nella stessa squadra avrebbe avuto una Ducati ufficiale. Queste, ovviamente, sono speculazioni: cose che non si possono sapere prima del tempo. Affiancare Jorge Martín in Aprilia è un'ottima scelta, ma un dovere allo stesso tempo.

Massimo Rivola dà il benvenuto a Bezzecchi: “Binomio pilota-moto italiano è affascinante”

Queste le parole di Massimo Rivola, che dà così il benvenuto al nuovo pilota Aprilia. Marco Bezzecchi ha firmato un contratto pluriennale.

Diamo il benvenuto a uno dei migliori talenti italiani, che ha dimostrato il proprio valore fin dall’esordio nelle categorie minori e, soprattutto lo scorso anno in MotoGP, con ottime prestazioni e vittorie addirittura anche in fuga. Non vediamo l’ora di abbracciare a Noale anche il Bez; il binomio moto italiana e pilota italiano è molto affascinante, ma ancor di più la coppia di piloti che si andrà a formare con Jorge. Siamo davvero soddisfatti della nostra line up per il 2025, Martín e Bezzecchi rappresentavano la nostra prima scelta per età, talento, grinta e determinazione e con loro possiamo scrivere una nuova e importante pagina di Aprilia Racing.

Valentino Aggio

