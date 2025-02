MotoGP | Il Season Launch di Bangkok: inizia l'era Liberty Media?

Domenica la MotoGP ha dato ufficialmente inizio alla stagione 2025 con un evento inedito. Infatti, a Bangkok, tutti i piloti e le squadre hanno preso parte al Season Launch tra le strade della città. Un'altra novità per il nuovo Motomondiale targato Liberty Media, che ha lasciato degli interrogativi.

A cosa è servito questo evento?

Il Season Launch MotoGP ha lasciato perplessi in molti circa il senso di questo evento non propriamente pubblicizzato dal promoter stesso. L'idea ricorda la presentazione dei grandi giri del ciclismo o di altre competizioni dei rally. A turno, i piloti dei vari team sono saliti sul palco per rispondere a delle domande di rito. Questo evento avrebbe avuto senso se non ci fossero state le varie presentazioni nell'arco dell'ultimo mese, l'ultima delle quali proprio nella giornata di ieri con LCR Team. I piloti sono arrivati vestiti in tuta da gara, dando quindi un'idea di quella che è la livrea della moto comunque già vista durante tutti i test svolti durante la settimana a Sepang. Proprio in virtù di ciò l'evento di ieri assume meno valore, se non per la promozione della MotoGP nel continente asiatico.

L'espansione della MotoGP in Asia

È ormai chiaro come la MotoGP si stia sempre più espandendo verso il continente asiatico. Tanti team hanno infatti intrapreso relazioni commerciali di sponsorizzazione negli ultimi anni, il più recente dei quali è il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. La squadra di Valentino Rossi è al secondo anno con il colosso petrolifero indonesiano come title sponsor. Questo, insieme all'ingresso di Somkiat Chantra in LCR Team per la prossima stagione, ha portato un altro pilota asiatico sulla griglia più veloce del Mondo. È proprio in Thailandia che si è consumato il Season Launch prima dei test e del conseguente primo Gran Premio della stagione. Tutto questo interesse verso la Thailandia ed il continente asiatico in particolare è giustificato da una grande passione generale per il motociclismo, motivo per il quale la MotoGP fa sempre ottimi numeri ogni volta che arriva in questi Paesi. Mentre sembrava quasi scontato che il Motomondiale si spostasse di più verso gli Stati Uniti ed il continente americano, c'è stato un movimento opposto verso Est. Sicuro ci sono degli interessi economici dietro questa manovra, ma tutti i Paesi sono genuinamente interessati al motociclismo, il che non può che essere un ottimo spot a livello globale.

Valentino Aggio

