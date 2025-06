ERC | Tragedia in Polonia, addio al pilota di rally Matteo Doretto

Il mondo dei rally ancora una volta è sconvolto da una di quelle notizie che non vorremmo mai dare. Durante un test in vista dell’imminente Rally di Polonia ha perso la vita il giovanissimo pilota italiano Matteo Doretto, coinvolto in un incidente insieme al navigatore Samuele Pellegrino sulla loro Peugeot 208 Rally4.

Il dramma a Pasyn

Le notizie che giungono in questo momento dalla Polonia sono scarse e frammentarie. Dalle prime ricostruzioni, si capisce che l’incidente sarebbe successo nel corso di una giornata di test propedeutica al Rally di Polonia nei dintorni di Elganowo, vicino a Pasyn, sede della gara. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, la Peugeot 208 sarebbe finita fuori strada finendo la propria corsa contro un albero al lato della sede stradale. Sempre secondo le prime ricostruzioni, il copilota Pellegrino sarebbe riuscito ad uscire autonomamente dalla vettura, per essere poi trasportato dai soccorritori presso l’ospedale più vicino. Inutili invece i tentativi di rianimazione per Doretto, almeno stando a quanto dichiarato dal responsabile dei Vigili del Fuoco di Olstzyn, Grzegorz Różański.

Le prime informazioni che abbiamo ricevuto indicavano che l’autista era intrappolato nel veicolo. Vigili del fuoco volontari e unità dei Vigili del Fuoco dello Stato del Comando distrettuale di Szczytno stavano lavorando sul posto. Nonostante la rianimazione cardiopolmonare, il pilota è morto.

Una vita e una carriera interrotte troppo presto

Matteo Doretto rappresentava una delle più fulgide punte di diamante di ACI Team Italia, da cui era supportato nella sua avventura nel mondo dei rally. Il 2024 aveva rappresentato un salto di qualità importante per il pilota di Pordenone, che aveva conquistato in coppia con Marco Frigo il titolo di campione italiano junior nel Campionato Italiano Rally assoluto con la Renault Clio Rally5.

Nel corso di questa stagione, poi, la decisione di passare alle gare europee, al volante della Peugeot 208 Rally4. In Ungheria, nel corso del mese di maggio, era arrivato anche il primo podio nella categoria Junior, con il terzo posto che aveva certificato una crescita importante e un passo in grande ascesa anche rispetto ai piloti più esperti della categoria.

Agli amici, ai colleghi e ai famigliari di Matteo Doretto vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Livep.it.

Nicola Saglia