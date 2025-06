WEC | 24H di Le Mans, la cronaca live

Cadillac dalla pole in Hypercar, TDS Racing prima in LMP2 e Aston Martin davanti a tutti in LMGT3: a Le Mans è tutto pronto per la 93^ edizione della gara più prestigiosa al mondo, la 24h di Le Mans. Presenti, come ormai da qualche anno, molti dei costruttori più importanti al mondo: Ferrari, Porsche, BMW, Toyota, Alpine, Peugeot e Aston Martin sono pronte a dare battaglia agli statunitensi per la vittoria assoluta.

62 auto ai nastri di partenza

Oltre alle 21 Hypercar presenti in griglia, a correre a Le Mans ci saranno 17 LMP2 e 24 LMGT3, per un totale di 62 auto presenti, in linea con quanto visto lo scorso anno. Come nel 2024, le LMP2 sono presenti solo a questo appuntamento del WEC. Debutto in LMGT3 per la Mercedes che corre con Iron Lynx. Presenti sullo schieramento 15 piloti italiani: su tutti Fuoco, Giovinazzi e Pier Guidi alla guida delle 499P ufficiali in Hypercar; in LMP2 sono presenti Giorgio Roda (Proton Competition) e Luca Ghiotto (Inter Europol Competition); LMGT3 che vede il ritorno di Valentino Rossi con la #46 di WRT, oltre a Mattia Drudi (che scatterà dalla pole di categoria con la #27 di THOR), Alessio Rovera, Davide Rigon, Francesco Castellacci (che corrono con le Ferrari di Vista AF Corse), Riccardo Agostini (Richard Mille AF Corse), Eddie Cheever III (Ziggo Tempesta), Riccardo Pera (Manthey EMA #92) e la coppia formata da Stefano Gattuso e Giammarco Levorato (Proton Competition #88).

LiveGP.it in diretta per le 24 ore di gara

Come d'abitudine, LiveGP.it seguirà e vi aggiornerà per tutta la 24h di Le Mans con la diretta testuale e con gli articoli di recap che giungeranno nel corso della giornata.