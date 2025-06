24h Le Mans | Ferrari consolida la leadership alla 16a ora

Con la fine della notte e il sorgere del sole, la 24 Ore di Le Mans 2025 entra nella sua ultima parte di corsa con una Ferrari AF Corse di nuovo in controllo nella classe Hypercar dopo i vari episodi delle passate ore mentre in LMP2 e LMGT3 la lotta per la vittoria e per il podio è ancora aperta.

Calado conduce sulla #51 nel provvisorio 1-2 Ferrari (e punta alla tripletta)

Ad un certo punto della notte si era fatta molto complicata la situazione per una Ferrari che aveva accumulato penalità su penalità e stava perdendo terreno nei confronti della Porsche #6 (con un sontuoso Estre). La Safety Car per l’incidente della #24 Nielsen Racing al Tertre Rouge, però, ha rimesso le tre 499P in condizione di poter lottare per la vittoria e con una scelta strategica aggressiva nelle gomme, i piloti del Cavallino Rampante e di AF Corse sono riusciti a riprendere per mano la leadership della gara, allungando in maniera importante sui suoi rivali.

Alla fine della 16a ora è la vettura #51 che, nonostante una foratura e una penalità stop&go nel cuore della notte, ora conduce la gara con James Calado alla guida (a breve lascerà il volante ad Antonio Giovinazzi), mentre la #83 “giallona” del team vicentino è seconda con Phil Hanson subito dietro, che conservano la doppietta anche dopo che hanno pagato un drive through per il mancato rispetto delle bandiere gialle. Positiva la situazione anche per la Ferrari #50 che, nonostante abbia dovuto fare un passaggio obbligato in corsia dei box verso il calar del sole, ora è al quinto posto dopo aver fatto l’ultima sosta con cambio pilota (con Antonio Fuoco a prendere il posto di Nielsen).

Come prima avversaria delle Ferrari torna la Toyota #8 con Sébastien Buemi alla guida dopo una notte in cui si sono ripresi insieme alla GR010 #7, nona al momento con Conway, mentre al terzo posto provvisorio c’è Cadillac JOTA #12 (in attes adlela loro sosta). Quarta la Porsche #6 che è rimasta penalizzata dalla Safety Car e ora con Vanthoor prova a rimettersi in pari. Subito dietro Ferrari #50 e Toyota #8, poi la Porsche #5, le due BMW #15 e #20 e infine la Cadillac JOTA #38 per completare la top 10: male le Alpine con la vettura #36 in 13a e la #35 in 15a posizione. Da segnalare il ritiro di Cadillac WTR #101 causa problemi tecnici.

Resoconti LMP2 e LMGT3

Credits: Porsche Motorsport / X.com

Decisamente più accesa la lotta per la vittoria nelle altre classi: in LMP2 la Inter Europol Competition #43 è tornata a condurre con Nick Yelloly dopo la sosta lunga della VDS Panis Racing #48, ora seconda con Franck Perera al volante. Terza posizione per IDEC Sport #28 dopo la sosta di Iron Lynx – Proton #9, mentre per i piloti italiani abbiamo Luca Ghiotto attualmente impegnato alla guida della Inter Europol #34 buonissima quinta posizione di classe mentre Giorgio Roda occupa la nona posizione sulla Proton Competition #11.

Nella LMGT3, invece, la Manthey 1st Phorm è riuscita finora a sfruttare gli episodi e il ritiro della WRT BMW #46 per portare la sua Porsche #92 al comando con Richard Lietz attualmente impegnato alla guida dopo dei buoni stint fatti da Riccardo Pera. Poco più dietro troviamo la Vista AF Corse Ferrari #21 con Francois Heriau che sta cercando di recuperare terreno, terza posizione invece per TF Sport Corvette #91 con Van Rompuy. Tanti i ritiri in questa categoria con entrambe le M4 GT3 del team WRT e la seconda Ferrari (#54) di Vista AF Corse che hanno dovuto alzare bandiera bianca nel corso della lunga notte di Le Mans.

Andrea Mattavelli