F1 | GP Canada, Gara: la cronaca LIVE

La lunga domenica di gare si conclude con il GP Canada di Formula 1, con il circuito Gilles Villeneuve di Montréal pronto per accogliere una corsa molto emozionante per il decimo appuntamento del Mondiale 2025. I risultati delle qualifiche lasciano ottimi spunti per la lotta alla vittoria, con George Russell autore di una super pole position sulla sua Mercedes per avere la meglio sui contendenti al titolo Max Verstappen e Oscar Piastri: occhio però ai due piloti Red Bull e McLaren che proveranno già dalla partenza a farsi avanti (nonostante il pericolo ban per il pilota olandese).

Da seguire anche la gara di Andrea Kimi Antonelli, con il giovane talento italiano del team di Brackley che scatta dalla quarta casella davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton ed è sempre a caccia del suo primo podio in Formula 1. Due file più indietro, Lando Norris e Charles Leclerc cercano il riscatto dalla quarta fila dopo la deludente qualifica di ieri: riflettori puntati soprattutto al Cavallino Rampante, che deve fornire una prestazione convincente per rispondere alle numerosi voci arrivate dalla stampa italiana che hanno causato la polemica del team principal Frédéric Vasseur.