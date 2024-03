FIA F3 | Bahrain, Sprint Race: vince Lindblad, terzo Fornaroli

E' stata una prima gara decisamente spettacolare, quella che ha aperto la stagione di F3 a Sakhir, in Bahrain. Arvid Lindblad, (Prema) ottiene al debutto la vittoria, in una sfida ricca di duelli e sorpassi. Bravo l'inglese a sfruttare il calo finale delle due ART di Van Hoepen e Tsolov, per prendersi una meritatissima vittoria. L'olandese conclude comunque al secondo posto, battendo per appena 36 millesimi Fornaroli, bravo a non commettere errori. Bene anche Minì, settimo, che guadagna subito punti in classifica su Beganovic e Browning, entrambi a zero.

Cronaca della gara

Per effetto dell'inversione della griglia dopo le qualifiche di ieri parte dalla pole Laurens Van Hoepen, con il compagno Nikola Tsolov al suo fianco. Alla partenza il bulgaro prende la testa della corsa, mentre dietro c'è un contatto che coinvolge Ramos e Beganovic: il pilota Prema fora una gomma e scivola nelle retrovie. Van Hoepen davanti si rimette però a caccia di Tsolov, e all'inizio del quarto giro attacca il compagno di squadra. I due piloti della ART ingaggiano un bellissimo duello, che permette anche a Esterson, terzo, di rientrare nella lotta. Tsolov mantiene però la testa della corsa, nonostante dietro di lui Van Hoepen mantenga alta la pressione.

Al sesto giro Browning si inventa un doppio sorpasso clamoroso nei confronti di Meguetounif e Mansell all'esterno di curva 4, ma l'inglese esce fuori dai limiti della pista, venendo penalizzato di dieci secondi. Davanti, nel frattempo, Lindblad rompe gli indugi e sale in terza posizione passando Esterson, mentre ad approfittarne della manovra è anche Fornaroli, che passa l'inglese per la quarta posizione. I due, grazie alla lotta tra i due piloti davanti, si riagganciano alla coppia ART: Tsolov e Van Hoepen, infatti, dopo qualche giro tornano a lottare, dando vita ad un bellissimo duello che coinvolge anche Lindblad e Fornaroli.

Al giro 13 Lindblad riesce a passare Van Hoepen per la seconda posizione. L'inglese è in palla, e ricuce anche nei confronti di Tsolov, prendendosi all'inizio del sedicesimo passaggio la testa della corsa. Tsolov è in crisi, e perde la posizione sia su Van Hoepen che su Fornaroli.

Lindblad nel finale prende il largo e vince gara-1 F3 in Bahrain davanti a Van Hoepen, che per soli 36 millesimi tiene la posizione su un ottimo Leonardo Fornaroli. Segue Tsolov, che chiude davanti a Tramnitz e Esterson, il quale batte in volata per appena 4 millesimi un arrembante Gabriele Minì. Chiudono la zona punti Boya, Goethe e Meguetounif, che conquista l'ultimo punticino grazie alla penalità di Browning. Van Hoepen conquista anche il punto addizionale per il giro più veloce.

La classifica F3 di gara-1 in Bahrain

Classifica della Sprint Race di F3 a Sakhir. © Formula Motorsport Limited

Classifica FIA F3: Lindblad 10, Van Hoepen 10, Fornaroli 8, Tsolov 7, Tramnitz 6, Esterson 5, Minì 4, Boya 3, Goethe 2, Beganovic 2.

L'appuntamento con la Feature Race è per domani alle 10.10.

Alfredo Cirelli