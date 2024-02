FIA F3 | Bahrain, qualifiche: Beganovic conquista la pole, bene Minì e Fornaroli

Dino Beganovic ha conquistato la prima pole position dell'anno per quanto riguarda la stagione 2024 di FIA F3. Il pilota di PREMA mette paura a tutti abbattendo il riferimento di Luke Browning (Hitech Pulse-Eight) e del teammate Gabriele Minì, rispettivamente secondo e terzo.

PREMA parte forte, bene gli italiani

La giornata ventosa in Bahrain ha causato problemi ai piloti che hanno riscontrato difficoltà nel mettere in temperatura le gomme, una dinamica differente rispetto anche ai test di qualche settimana fa.

Il migliore di tutti è stato Dino Beganovic, il quale ha registrato il tempo di 1'46"431, staccato di 1 decimo da Luke Browning. Il pilota Hitech Pulse-Eight, subito competitivo nelle prove libere, si è inserito tra le auto del team PREMA, l'inglese che ha vinto l'ultima edizione del GP di Macau ha infatti abbattuto il riferimento del nostro Gabriele Minì.

Trident segue PREMA, Fornaroli presente in Top10

Il siciliano ha tenuto testa a Sami Meguetounif ed a Santiago Ramos. I due rookie di Trident precedono il compagno di box Leonardo Fornaroli, sesto dopo un ultimo passaggio non perfetto.

Il nostro connazionale è collocato davanti a Tim Tramnitz (MP Motorsport), Christian Mansell (ART Grand Prix), Arvid Lindblad (PREMA) e Max Esterson con l prima delle monoposto schierate da Jenzer Motorsport.

La classifica resta provvisoria vista un investigazione in corso per Joshua Dufek (PHM), austriaco che è entrato nella ‘pit lane di supporto’ nel corso della sessione cronometrata.

L'Appuntamento è ora per domani alle ore 11:55 con la Sprint Race, sfida che come consuetudine vedrà l'inversione dei primi dodici delle qualifiche di oggi. Di conseguenza l'olandese aurens Van Hoepen (ART GP) è atteso in pole davanti al compagno di box bulgaro Nikola Tsolov.

La classifica delle qualifiche di FIA F3 in Bahrain

Anna Botton