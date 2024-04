Moto3 | GP Spagna, gara: Alonso cade, Veijer ne approfitta e torna a vincere

Prende il via la domenica di gare nel circuito di Jerez, con la Moto3 che parte nella mattinata. Vince il GP di Spagna Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna) in una gara con la caduta insapettata al primo giro di David Alonso. Daniel Holgado resta il leader del campionato.

Veijer si ripete dopo Sepang, beffato Muñoz

L'olandese Collin Veijer si scalda sotto il sole spagnolo e vince la sua seconda gara della carriera in Moto3 insieme al team Liqui Moly Husqvarna (la prima a Sepang 2023). Il pilota #95 è stato in testa per la maggior parte della gara, seguito a ruota da un gruppetto di cinque piloti.

A soli 45 millesimi arriva secondo classificato David Muñoz, che sale sul podio nel GP di casa. Il pilota andaluso è stato protagonista di una partenza aggressiva insieme ad Alonso, portando spettacolo già dal primo giro con un sorpasso ai danni del colombiano. Muñoz non ha avuto la possibilità di attaccare il rivale Veijer, autore di un ultimo settore ai limiti della perfezione.

Terzo classificato Ivan Ortolá (MT Helmets-MSI), l'unico tra i primi tre ad aver optato per un pneumatico blando, sofffrendo di più negli ultimi giri della gara. Ai piedi del podio il suo compagno di squadra Ryusei Yamanaka, portando a casa uno dei migliori risultati per la squadra.

Alonso a terra, Holgado rimane leader

Nel primo giro della gara, un'imprevista caduta di David Alonso scuote le aspettative. Il pilota della CF Moto si ritrova così costretto a rimontare dalla parte più bassa della classifica. Tuttavia, Alonso compie un'impresa straordinaria: risalire fino all'undicesima posizione. Questo notevole recupero gli consente di accumulare punti preziosi in vista del campionato.

Dopo la caduta di ieri in qualifica, il leader della generale Daniel Holgado chiude in settima posizione portando a casa punti importanti nonostante il dolre accusato al piede destro. Lo spagnolo chiude dietro a Joel Kelso e Adrián Fernández, mentre cade all'ultima curva il rookie Joel Esteban ad una curva dal traguardo.

Nicola Carraro primo degli italiani seguito da Stefano Nepa

Il primo dei nostri atleti tricolori è Nicola Fabio Carraro che a Jerez è protagonista di una buona prestazione conquistando la top 10 in 8ª posizione, guadagnandosi così anche il titolo di miglior debuttante. Subito dietro, in nona posizione, troviamo il suo compagno di squadra Stefano Nepa. Buon risultato di entrambi i piloti del team LevelUp - MTA. Più distaccati Filippo Farioli e Matteo Bertelle, rispettivamente in 13esima e 14esima posizione. Weekend difficile per Riccardo Rossi e Luca Lunetta, che chiudono in 18esima e 20esima piazza.

Moto3 | GP Spagna: i risultati della gara

Credits: MotoGP Website

Claudia Barchiesi

Leggi anche: Moto3 | GP Spagna, qualifiche: Alonso vola seguito da Muñoz