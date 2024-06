F1 | Ferrari, Enrico Cardile sempre più verso Aston Martin

La Silly Season della Formula 1 prosegue non solo nel mercato piloti, ma anche in quello degli ingegneri: nel paddock di Barcellona, infatti, un'indiscrezione riportata da formu1a.uno e confermata da altre fonti riporta il passaggio imminente del DT Enrico Cardile dalla Ferrari alla Aston Martin, con quest'ultimo che avrebbe accettato l'offerta del team di Silverstone.

Cardile, la carriera in Ferrari e le chiamate di Stroll Sr.

Per l'ingegnere toscano rappresenterebbe di sicuro un nuovo capitolo della sua carriera dopo una vita passata con i colori del Cavallino Rampante. Nel 2002 ha collaborato per la prima volta con la Ferrari per la tesi di Laurea in Ingegneria Aerospaziale all'Università di Pisa, per poi venire assunto dalla casa di Maranello 3 anni dopo nel settore Gran Turismo.

Sua la firma su vetture di gran successo come le 458 Italia GT2 e GT3 o le 488 GTE e GT3, prima di passare nel 2016 alla Gestione Sportiva (F1), il primo anno come Head Aero Development e da quello successivo come Vehicle Project Manager, andando ad accompagnare il periodo di ricrescita della Ferrari soprattutto sul fronte del telaio.

Il suo ruolo all'interno della Scuderia si è rafforzato con la nomina di Mattia Binotto a team principal, andando così ad occuparsi di altre aree oltre a quella del telaio, fino ad arrivare al suo ruolo attuale di Direttore Tecnico Telaio e Aerodinamica con l'arrivo di Frédéric Vasseur lo scorso anno.

Cardile gode della fiducia dell'ingegnere francese, ma secondo le ultime voci avrebbe accettato la nuova avventura con il marchio di Lagonda dopo i moltissimi corteggiamenti di Lawrence Stroll, che vede l'ingegnere italiano come il profilo ideale per risollevare la Aston Martin dopo un inizio di stagione al di sotto delle attese.

Ripercussioni su AM e Ferrari, collegamenti con Newey?

L'ipotetico passaggio di Cardile dalla Ferrari alla Aston Martin avrebbe diverse complicazioni sull'assetto delle squadre in questione. Per il team di Silverstone, infatti, Enrico potrebbe andare a rimpiazzare l'ex-Red Bull Dan Fallows, direttore tecnico dal 2021 e indiziato principale della recente involuzione in casa AM.

Nonostante i recenti movimenti, Adrian Newey (destra) non sarebbe collegato all'ipotetico passaggio di Cardile da Ferrari ad Aston Martin.

Credits: Oracle Red Bull Racing / X.com

D'altra parte, nella Scuderia di Maranello, gran parte delle funzioni di Cardile verrebbero assegnate a Loic Serra, ingegnere francese in uscita dalla Mercedes (come Lewis Hamilton) che comincerà a lavorare alla Ferrari come Head of Chassis Performance Engineering dal 1 ottobre.

Ma il tema più scottante della questione, ovviamente, non può che essere quello di Adrian Newey, in uscita dalla Red Bull nel 2025. Secondo le fonti, l'ingegnere britannico NON ha nessun collegamento con il trasferimento di Enrico Cardile ed è ancora contesissimo sul mercato con le voci che continuano a rincorrersi.

La Ferrari era quella che, fino a poco tempo fa, pareva avere un accordo con il “genio dei tecnici” per i nuovi regolamenti in vigore dal 2026, ma nelle ultime settimane si sono fatte prepotentemente avanti la Williams e la stessa Aston Martin, con quest'ultima che però sarebbe stata snobbata da Newey, motivo per cui Stroll Sr. stia spingendo adesso su Cardile.

Andrea Mattavelli