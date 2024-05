F1 | Ufficiale: Adrian Newey lascia Red Bull nel 2025

L'impensabile in F1, fino a pochi mesi fa, ha preso forma: facendo seguito alle speculazioni degli ultimi giorni, Adrian Newey ha deciso di lasciare Red Bull F1 dal primo trimestre del 2025. Il tecnico inglese fa parte della scuderia Red Bull Racing dal 2006, dopo avere lasciato McLaren, e, in seno al team di Milton Keynes, ha assunto diversi ruoli di responsabilità, inclusi progetti non legati alla F1, tra i quali la figura di direttore tecnico.

L'annuncio della scuderia recita:

Il Team annuncia che il Chief Technical Officer Adrian Newey lascerà il Red Bull Technology Group nel primo trimestre del 2025. Il supremo dell’ingegneria si allontanerà dai compiti di progettazione della Formula 1 per concentrarsi sullo sviluppo finale e sulla consegna della prima hypercar della Red Bull, l’attesissima RB17.

Lo strappo

Adrian Newey, tecnico le cui monoposto di F1 a sua firma hanno vinto un totale di venticinque campionati tra piloti e costruttori con tre squadre diverse, rappresenta una delle colonne portanti della relativamente rapida ascesa Red Bull in F1. Nonostante questo, il rapporto tra le due parti non è stato costantemente lineare.

Qualche anno fa pareva che il team con base a Milton Keynes avesse intenzione di ridurre gradualmente il suo coinvolgimento nelle attività. Più recentemente pare che la situazione si sia riproposta, con il tecnico inglese insofferente alla lotta di potere interna alla scuderia, in cui lo scandalo di inizio anno con protagonista Christian Horner rappresenta la punta dell'iceberg.

Auto Motor und Sport e BBC negli ultimi giorni avevano parlato, sulla base (a questo punto) di informazioni concrete, del fatto che Newey avesse informato la Red Bull della sua intenzione di lasciare. Fondamentalmente la dinamica sullo sfondo sarebbe più complicata rispetto al solo “fastidio” innescato dallo scandalo che ha travolto Horner e trova le sue radici in uno schema organizzativo probabilmente non gradito dal tecnico inglese.

Prospettive future

Il tecnico inglese accetterà in toto di dedicarsi alla RB17 hypercar? Supponendo che l'intenzione di Newey non sia quella di ritirarsi, dove finirebve nel panorama della F1? L'inglese è già stato collegato a Ferrari e ad Aston Martin negli ultimi mesi. In realtà, prima del “dove” bisognerebbe capire il “quando” avverrà il trasferimento, visto che abbiamo una data di scadenza di contratto, ma non abbiamo troppe informazioni sul periodo di garden leave, soprattutto in vista del nuovo regolamento tecnico del 2026.

Per quanto riguarda Ferrari, sappiamo quanto stia spingendo per porre fine alla fame…Mondiale e, per quanto sia discutibile, l'ingaggio di Lewis Hamilton ne è una prova. Ricordiamo che Newey ha espresso il rammarico di non aver avuto a che fare con piloti come l'inglese o Fernando Alonso.

Ferrari forse ha messo sul tavolo la classica “offerta che non si può rifiutare”, tuttavia Newey in passato avrebbe declinato diverse offerte provenienti proprio da Maranello. D'altro canto si dice che Frederic Vasseur abbia messo gli occhi su un altro “pezzo” pregiato dell'ufficio tecnico Red Bull, Pierre Waché.

In realtà, quello che ora sappiamo è che Adrian Newey ha lasciato la scuderia Red Bull, pur rimanendo nel gruppo. Questo innescherà un effetto domino anche per quanto riguarda l'impegno di Max Verstappen con la scuderia di Milton Keynes? Quanto vale l'apporto di Newey, in termini da non poterne fare a meno? Vedremo cosa succederà in futuro.

