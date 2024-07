FIA F3 | Si torna in pista a Budapest: al via il rush finale della stagione

La F3 approda a Budapest, sul circuito dell'Hungaroring, per l'ottavo round su dieci. Sul circuito magiaro, dove si correrà a contorno del GP di Ungheria di F1, si arriverà con una situazione di classifica ancora aperta con tre piloti compresi in sette punti.

Cos'è successo finora

La doppietta di Arvid Lindblad a Silverstone, capace di vincere sia la Sprint che la Feature Race, ha permesso all'inglese di Prema di portarsi a ridosso della vetta del campionato. Lindblad è ora secondo a 113 punti, dietro solo a Gabriele Minì, che ha raddrizzato un fine settimana partito storto dopo le qualifiche, portandosi davanti a tutti con 119 lunghezze.

A 112 punti, staccato di una sola lunghezza rispetto a Lindblad, c'è Luke Browning, che non è riuscito a concretizzare la pole position ottenuta nella gara di casa, chiudendo solo ottavo nella Feature Race, anche per via delle incerte condizioni metereologiche che nel finale hanno penalizzato i piloti con le gomme da bagnato. Browning nel finale si è fatto superare anche da Leonardo Fornaroli, quarto in classifica a 93 punti, e forse ultimo pilota ad essere ancora realisticamente in lizza per il campionato: Oliver Goehte a 85, Dino Beganovic a 80 e Christian Mansell a 78 sembrano oramai troppo distanti rispetto ai battistrada.

La F3 a Budapest

Il circuito dell'Hungaroring venne inaugurato nel 1986, ospitando all'epoca il primo GP di F1 oltre la Cortina di Ferro. Situato a Mogyorod, è un tracciato tortuoso, stretto e molto sporco, cosa che sfavorisce i sorpassi; di contro, è un circuito in cui il meteo non conosce vie di mezzo e quindi o fa molto caldo, cosa che distrugge le gomme, o piove: le gare sono sempre più interessanti di quanto previsto.

Il percorso misura 4381 metri, ruota in senso orario e presenta quattordici curve, 8 a destra e 6 a sinistra. Una sola zona di DRS, sul rettilineo principale, che non è molto lungo. Il record della pista appartiene a Zak O'Sullivan, che lo scorso anno girò con Prema in 1:31.091.

I piloti della F3 dovranno percorrere 19 giri (83.239 km) nella Sprint Race del sabato, e 24 (105.144 km) nella Feature Race della domenica. Infine, la scelta delle gomme: Pirelli porterà gomme Hard a banda bianca, dopo che lo scorso anno la scelta delle medie aveva causato l'accorciamento della Feature Race per motivi di sicurezza a causa di problemi relativi alla tenuta delle gomme.

Gli orari

Tutte le sessioni della Formula 3 saranno trasmesse su Sky Sport F1, canale 207.

Venerdì 19 luglio:

Prove Libere: 09.55 - 10.40

Qualifiche: 15.05 - 15.35

Sabato 20 luglio

Sprint Race: 09.50 - 10.35

Domenica 21 luglio

Feature Race: 08.25 - 09.15

Alfredo Cirelli