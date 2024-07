FIA F3 | Silverstone, Feature Race: doppietta di Lindblad, Minì ritrova la testa del campionato

Non annoia la FIA F3 che a Silverstone, complice la rinomata variabilità del meteo inglese, dà vita ad una gara imprevedibile e ricca di colpi di scena.



A spuntarla è Arvid Lindblad che bissa il successo della Sprint Race davanti al pubblico di casa. Completano il podio Gabriele Minì, nuovo leader del campionato, e Callum Voisin al suo primo podio stagionale.

Credits: @Formula3



Una gara arbitrata dalla pioggia

Mentre le nubi si addensano minacciose sul tracciato britannico, alcune squadre optano per un cambio di strategia prima dello spegnimento dei semafori. È il caso di Prema Racing che, durante il giro di formazione, decide di richiamare i propri piloti per sostituire le coperture rain con la mescola slick.



Una scelta vincente, almeno per le prime battute di gara, che favorisce la rimonta di coloro i quali hanno virato sulla gomma da asciutto per una pista appena umida. Troppo lieve è infatti l'intensità della pioggia che fatica a spostare gli equilibri a favore di chi ha optato, in via precauzionale, per la rain che surriscaldandosi rischia di strapparsi prima del termine della corsa.



Risalgono così il gruppo Voisin e Lindblad, portandosi dietro Gabriele Minì, mentre là davanti Browning e Fornaroli cercano di scappare nella speranza che uno scroscio improvviso possa premiare la scelta di rimanere con le coperture rain.



La pioggia, infine, arriva e come preannunciato torna a colpire il tracciato inglese ribaltando le forze in pista. Mentre Voisin e Lindblad, che nel frattempo avevano conquistato la testa della corsa, vengono risucchiati dal gruppo, Browning e Fornaroli ritornano a condurre la gara.



La perturbazione non dura però che una manciata di minuti, troppo poco per avvantaggiare il duo di testa. Dal fondo della griglia, come una furia, tornano a risalire Voisin, Lindblad e Minì per contendersi la vittoria. A spuntarla, alla fine, è proprio l'idolo locale che, complice una penalità di dieci secondi inflitta a Voisin, non deve nemmeno rischiare il sorpasso in pista.

Chiude secondo Minì che ritrova la leadership del campionato.

Tanti ritiri e altrettante Safety Car

Doppio ritiro per Sophia Floersch in un weekend per lei da dimenticare. Brutto botto anche per Dunne e Montoya che, a dispetto della velocità dimostrata in pista, confermano un momento davvero sfortunato.



Da una corsa più volte neutralizzata, ne traggono vantaggio Browning e Fornaroli che, nonostante una copertura non prestazionale, riescono a concludere in zona punti salvando il salvabile. Settimo l'italiano al traguardo, appena davanti all'autore della pole position.

Credits: @Formula3



La Formula 3 ritorna in pista fra due settimane a Budapest, sul circuito dell'Hungaroring.

Marika Taroni