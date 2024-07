FIA F3 | Silverstone, Sprint Race: Lindblad si aggiudica una gara imprevedibile

E' stata una Sprint Race ricca di colpi di scena quella tenutasi a Silverstone per la FIA F3. Dopo l'iniziale rinvio per pioggia, le luci del tramonto hanno sorriso ad Arvid Lindblad, vincitore davanti a Noel Leon e Matias Zagazeta. Gare a punti per i due italiani, con Gabriele Minì e Leonardo Fornaroli che chiudono in sesta e decima posizione. Fuori dai giochi il leader del campionato Luke Browning.

Sprint Race ricca di colpi di scena

Le condizioni meteo tutt'altro che ideali a Silverstone hanno costretto la direzione gara a spostare l'evento di F3 dal mattino al pomeriggio. Arvid Lindblad ha vinto grazie ad un'ottima partenza che gli ha permesso di prendersi la testa della corsa ai danni del secondo arrivato, Noel Leon (Van Amersfoort Racing), scattato dalla pole. Se per il secondo si tratta del primo podio in F3, il giovane vincitore dell'Academy Red Bull sale a quota tre successi in questa stagione. Jenzer Motorsport è salita sul podio grazie al terzo posto di Matias Zagazeta, che non è riuscito a mantenere la seconda posizione dopo le curve Maggotts e Becketts.

Miglior risultato in F3 per Callum Voisin (Rodin Motorsport) che si è piazzato in quarta posizione sorpassando un Christian Mansell (Art Grand Prix) in difficoltà nella seconda parte di gara. L'australiano è stato poi penalizzato a fine gara per track limits.

Alle loro spalle i piloti hanno tagliato il traguardo con distacchi minimi, tenendo in bilico fino alla fine le posizioni. Nikola Tsolov (Art Grand Prix) ha avuto la meglio su Gabriele Minì (Prema Racing), il quale si è ben comportato dopo il quattordicesimo posto ottenuto in qualifica. Diversi i duelli tra i due piloti dell'Academy Alpine, l'ultimo dei quali è stato notato dalla direzione gara. Sebastian Montoya (Campos Racing) ha guadagnato posizioni grazie ai contatti che hanno mandato fuori gioco diversi protagonisti della gara Sprint.

A seguire il colombiano nelle ultime posizioni a punti Sami Meguetounif (Trident), Laurens Van Hoepen (Art Grand Prix) e Leonardo Fornaroli (Trident). Per l'italiano la gara è stata compromessa sin dalla partenza. Lo stallo iniziale e la necessità di evitare il contatto con due piloti in curva 1 di fatto l'hanno portato a scalare dalla nona alla diciassettesima posizione. Grazie alla penalità data a Mansell, scalato undicesimo, ha infine ottenuto un punto al termine di una bella rimonta.

Ritiri e neutralizzazioni

Se nella prima parte di gara si sono visti diversi ritiri, tra cui quello di Sophia Floersch (VAR), Oliver Goethe (Campos Racing) e Max Esterson che hanno causato VSC e Safety Car, la seconda parte è stata scenario di numerosi colpi di scena: in primis l'uscita dai giochi del leader del campionato. A causa di un contatto subito da Tim Tramnitz, Luke Browning (Hitech) ha chiuso la Sprint Race in fondo al gruppo. Beffa anche per Alex Dunne e Charlie Wurz, venuti in contatto al giro 12 mentre si contendevano posizioni in zona punti.

Ordine d'arrivo

LA F3 tornerà in pista a Silverstone domani mattina alle ore 9:20 italiane per concludere il settimo round.

Anna Botton