MotoGP | GP Repubblica Ceca, Acosta guarda avanti: "Più vicini ad Aprilia"

Veloce, concreto, a podio: la MotoGP riabbraccia il talento cristallino di Pedro Acosta, che conferma il podio ottenuto ieri nella Sprint con il 3° posto a Brno. Primo podio per lui e KTM in un 2025 disastroso fino a questo momento. Ora il fenomeno di Mazarrón e Mattighofen si riavvicinano.

KTM e Acosta: è di nuovo amore

Inutile dire che la complicata situazione economica e tecnica di KTM hanno messo più di qualche dubbio a diversi piloti sotto l'ala del costruttore austriaco. Non è certo un segreto che Pedro Acosta abbia cercato di liberarsi dalla Casa che lo ha lanciato nel 2021 e con la quale ha vinto due mondiali tra Moto3 e Moto2. Le voci volevano il #37 su una Ducati, fortemente voluta dal pilota. Lo stesso Alessio Salucci aveva raccontato di un piccolo contatto con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team: “Abbiamo preso un caffè insieme, ma nulla di più”.

Parole che, insieme alle novità sul fronte KTM, fanno ben sperare per una delle coppie che più possono elettrizzare il Motomondiale. Con il nuovo investitore indiano Bajaj, il racing austriaco continuerà almeno per la prossima stagione, ma con ogni probabilità anche nel nuovo ciclo regolamentare a partire dal 2027. La notizia più importante arrivata tra i cordoli di Brno è la ritrovata competitività della RC16, non solo tra le mani del tiburón: anche Enea Bastianini ha convinto in Repubblica Ceca, 3° ieri nella Sprint ed oggi a terra mentre era in piena lotta per il podio dopo il sorpasso nei confronti dell'ex compagno Bagnaia.

Le difficoltà: “A vent'anni non è facile”

Per quanto, ovviamente, i piloti non lo abbiano dato a vedere nel corso dei mesi, la complicata situazione societaria di KTM ha sicuramente avuto un grosso impatto. Il quartetto degli ufficiali di Mattighofen sono scesi in pista con un peso non indifferente sulle spalle e che, soprattutto, non potevano controllare: “Non è facile a vent'anni affrontare difficoltà di questo genere” ha dichiarato Acosta ai microfoni di Sky Sport. Per un pilota in grado di ottenere ben quattro podi alla prima stagione in MotoGP, sicuramente le aspettative erano diverse per questo 2025: “Gli obiettivi che avevo all'inizio dell'anno, ci siamo accorti ben presto che non sarebbero stati realizzabili”. Nonostante i 21 anni da poco compiuti, Acosta si è comportato da pilota maturo: “L'esperienza ha fatto tanto: siamo stati in grado di resettare rispetto alle aspettative, affrontando i Gran Premi con una maggiore tranquillità. Abbiamo buttato via diversi punti all'inizio dell'anno, ora vediamo di capitalizzare il più possibile”.

Il podio con Bagnaia nello zaino: “Ho gestito, ma nel finale…”

Sono passati ben 266 giorni dal Gran Premio di Thailandia, dove Pedro Acosta conquistò un 3° posto che fino ad oggi era l'ultimo podio domenicale. Che il #37 fosse particolarmente in palla lo si era visto già dalla Sprint, comandata per una parte mentre Marc Márquez faceva risalire la pressione della gomma anteriore.

Ritrovatosi in terza posizione dopo il sorpasso su Francesco Bagnaia, per un attimo è sembrato che Acosta potesse riprendere l'Aprilia di Marco Bezzecchi per la 2ª posizione: “Per un po' sono stato piuttosto vicino a Bezzecchi, ma verso la fine si è avvicinato a Bagnaia. Quando ho visto che Márquez e Bezzecchi avevano un passo decisamente superiore al mio, ho deciso di risparmiare un pochino la gomma anteriore che al momento è il nostro punto debole”. Con un redivivo Bagnaia negli ultimi giri, Acosta ha dovuto spremere la sua RC16 fino all'ultima goccia per rimanere davanti al due volte iridato MotoGP: “Ho dato tutto gli ultimi giri: sapevo che Pecco sarebbe stato molto veloce alla fine della gara”. Rimane comunque la soddisfazione per essersi avvicinati ad Aprilia, così come conferma Acosta: “È molto bello chiudere la prima parte dell'anno con un podio, ora siamo più vicini perlomeno ad Aprilia”. La classifica non mente: 187 punti per Aprilia, 175 per KTM. Con il rientro dalla pausa estiva proprio al Red Bull Ring, il quartetto di casa cercherà l'attacco.

Valentino Aggio