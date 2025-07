MotoGP | GP Repubblica Ceca, Gara: Márquez dominatore di Brno, 2° Bezzecchi

Sotto il cielo azzurro della Repubblica Ceca a vincere la prima gara di MotoGP dal 2020 è Marc Márquez, che si prende di diritto il titolo di dominatore di Brno. Con lui sul podio sale Marco Bezzecchi in seconda posizione e Pedro Acosta, che arriva in terza.

Marc Márquez si impone su Bezzecchi, out Bastianini

Il ritorno della MotoGP a Brno non ha deluso le aspettative di tutti i fan accorsi per assistere alla gara della massima classe del motomondiale. Dopo la vittoria di Marc Márquez nella Sprint del sabato, sembrava che lo scenario per la domenica fosse già scritto, con Pecco Bagnaia in partenza dalla pole position e Márquez pronto a replicare il risultato del giorno prima. Le cose non sono andate come previsto all'inizio della gara, con Marco Bezzecchi che ha conquistato la prima posizione già al primo giro della corsa, tenendo il comando e dettando il ritmo per i primi otto giri. La presenza di Marc Márquez è stata però inevitabile, con il #93 che ha concluso il sorpasso sull'italiano ed è andato a vincere la corsa, la quinta di fila in sella alla Ducati del team ufficiale.

Ad occupare la prima delle altre due posizioni disponibili sul podio è Marco Bezzecchi, che dopo aver assaporato più volte la possibilità di vincere la gara, ha dovuto cedere agli attacchi dello spagnolo e rimanere in seconda posizione, portando a casa però un altro ottimo risultato in questa stagione 2025. Medaglia di bronzo per Pedro Acosta, che ha assistito a tutta la bagarre nel duo di testa ed è riuscito a concludere la gara in terza piazza, portando alle sue spalle Pecco Bagnaia, che dopo la partenza dal palo ha perso diverse posizioni nella lotta per la leadership. Chi è rimasto per svariati giri attaccato al gruppo del podio è Enea Bastianini, che nel mezzo della lotta per il mantenimento del quarto posto con Bagnaia ha perso il controllo della moto, finendo la sua corsa a sette giri dall'inizio.

Settimo posto per Martín, scontro tra Álex Márquez e Mir

Prima gara completa dopo il rientro dall'infortunio conclusa nel miglior modo immaginabile per Jorge Martín, che ha portato a casa la settima posizione ed è riuscito a rimanere a ridosso del gruppo dei primi sei piloti, cercando di raggiungere Fabio Quartararo in sesta posizione e Raul Fernandez in quinta. Dietro di lui si accodano Fermin Aldeguer e Brad Binder in ottava e nona piazza, centrando insieme a Pol Espargaro il piazzamento all'interno della Top 10. Gara conclusa all'interno della zona punti per Jack Miller, che è riuscito a prendersi l'undicesimo posto ai danni di Luca Marini, che invece arriva dodicesimo. Insieme a loro portano a casa punti anche Johann Zarco, tredicesimo alla bandiera a scacchi, Ai Ogura in quattordicesima posizione e Alex Rins in quindicesima.

Difficoltà invece per Fabio Di Giannantonio, che ha chiuso in sedicesima posizione davanti a Miguel Oliveira e Augusto Fernandez, che chiudono la classifica di piloti arrivati al traguardo. Sembrava promettente invece la gara di Joan Mir, che nella prima fase della corsa si trovava pienamente all'interno della zona punti e della Top 10: prestazione che è stata però interrotta da un errore da parte di Álex Márquez, che nel tentativo di superare il connazionale spagnolo ha perso il controllo dell'anteriore della sua Ducati, cadendo e portando con sè Mir, facendo così terminare la gara per entrambi.

MotoGP | GP Repubblica Ceca: i risultati della Gara

Credits: Mototiming

