F1 Academy | A Shanghai prende il via la stagione 2025

Dopo un'attesa di oltre tre mesi, torna la F1 Academy con il primo appuntamento della stagione 2025 che si terrà in Cina allo Shanghai International Circuit. Anche quest'anno la serie interamente al femminile presenterà delle novità per rendere ancora più avvincente una stagione che si prospetta essere più equilibrata delle precedenti. Vediamo nel dettaglio cosa c'è da sapere.

Line-up F1 Academy 2025

La griglia di partenza della F1 Academy presenta la prima novità della stagione 2025. Sarà infatti ampliata a 18 auto, rispetto alle 15 degli scorsi anni. Grazie all'ingresso del team Hitech TGR — unitosi ad ART Grand Prix, Campos Racing, MP Motorsport, Prema Racing e Rodin Motorsport — un numero maggiore di giovani talenti di un'età compresa tra 16 e 25 anni avrà la possibilità di sfidarsi per diventare l'erede di Abbi Pulling.

Dopo il successo dell'iniziativa lo scorso anno, in ogni round verrà schierata una Wild Card. C'è però una sostanziale differenza. Mentre nel 2024 la pilota scelta guidava una quarta auto gestita da Prema, in questa stagione sarà parte della formazione di tre auto di Hitech. Di conseguenza, potrà ottenere punti anche per la classifica team. A Shanghai, sarà la cinese Shi Wei ad accendere le speranze del proprio Paese. Dalla sua ha l'esperienza acquisita nella Formula 4 cinese, categoria in cui lo scorso anno ha vinto la Challenge Cup.

Vediamo nel dettaglio chi compone la griglia di partenza del 2025, tra conferme e nuovi volti.

Chi si contenderà il titolo?

I test pre-stagionali, svoltisi proprio a Shanghai, hanno offerto un primo assaggio dei valori in campo di questa stagione. Le attese sono state confermate: le grandi favorite per il titolo sembrano essere Doriane Pin e Maya Weug, rispettivamente seconda e terza nel 2024 dietro alla campionessa Abbi Pulling, ora in GB3.

Pin, pilota junior Mercedes, si presenta come la principale candidata al titolo dopo aver conquistato tre vittorie lo scorso anno e aver messo più di tutte sotto pressione la britannica. Nei test ha ribadito il suo status siglando il miglior tempo assoluto con un 2:03.046 nella seconda sessione del primo giorno. Tuttavia, la costanza di Weug, passata da Prema a MP Motorsport, è un segnale da non sottovalutare: l’olandese è stata la più veloce in tre delle cinque sessioni disputate, dimostrando una crescita notevole iniziata sul finire della stagione, raggiungendo l'apice con la vittoria ottenuta nell’ultima gara del 2024 ad Abu Dhabi.

media F1 Academy

Alle loro spalle si annuncia una competizione serrata. L'americana Chloe Chambers ha già dimostrato di essere una pilota aggressiva e temibile nei duelli, mentre ART punta su due talenti emergenti come Lia Block e Aurelia Nobels, entrambe pronte a lottare per il loro primo podio.

Tra le conferme, Aston Martin continua a puntare su Tina Hausmann, che ha chiuso la stagione scorsa nella top 10 e potrebbe rivelarsi una sorpresa se riuscirà a consolidare la sua posizione. Infine, Chloe Chong torna in griglia dopo un anno di assenza, determinata a lasciare il segno in questa nuova stagione.

Occhio anche ad alcune delle nuove protagoniste già apparse come wild card nel 2024 e ora pronte per la stagione completa, che potrebbero rappresentare un'insidia per le favorite al titolo. Una è Nina Gademan, la più esperta del gruppo con i suoi 21 anni nonchè la prima WC a conquistare punti con un P4 e un P10 a Zandvoort. Oltre a lei, sono sotto i riflettori Ella Lloyd e Alisha Palmowski, quest'ultima ha catturato l’attenzione con il quinto posto a Lusail.

Nuovi (vecchi) volti

Su 10 esordienti, 4 sono Wild Card del 2024 promosse a tempo pieno dopo aver impressionato con le loro prestazioni. Se tre possono sbaragliare le carte in tavola, come abbiamo appena detto, Courtney Crone è comunque pronta a sfruttare l’esperienza maturata per iniziare al meglio questa nuova avventura di apprendimento. Sei sono invece i volti nuovi, pronti a sfidare il resto del gruppo.

Ad abbassare l'età media ci pensa l’australiana di origini italiane Joanne Ciconte, appena sedicenne, che insieme alla connazionale Aiva Anagnostiadis ha sulle spalle un intero Paese. Se loro però non potranno contare sul tifo di casa, con l'appuntamento a Melbourne disputato dalle altre categorie, Nicole Havrda potrà contare sul supporto del proprio pubblico a Montreal.

Sarà per tutte un anno di apprendimento, per alcune più di altre. In primis per Emma Felbermayr, all'esordio assoluto in monoposto. Chi conterà su un aiuto importante è Alba Larsen, che potrà avvalersi della guida dell’ex pilota di F1 Kevin Magnussen per cercare di portare successi e buoni risultati. C'è grande attesa anche per Rafaela Ferreira, che ha già lasciato il segno diventando la prima donna a vincere e a salire sul podio nella F4 brasiliana. La giovane, quest'anno rappresentante Racing Bulls, ha iniziato a fare la storia anche in Red Bull, diventando la prima pilota del Red Bull Academy Programme a partecipare ad un evento showrun della casa austriaca.

Ritorna la griglia invertita: il format del weekend

La stagione 2025 della F1 Academy introdurrà un'importante novità con il ritorno delle gare a griglia invertita, una modifica pensata per aumentare la spettacolarità delle competizioni e preparare le ragazze alle categorie superiori, come Formula 3 e Formula 2, dove questo formato è già consolidato.

La struttura del weekend di gara rimarrà invariata, ma gara 1 adotterà il nuovo schema: le prime otto classificate in qualifica partiranno in ordine inverso, offrendo così un'opportunità preziosa a chi si è qualificato nelle posizioni intermedie. Una modifica volta a favorire gare più combattute e ricche di sorpassi, aiutando le ragazze a sviluppare capacità di sorpasso e gestione della gara. In gara 1 solo le prime otto classificate riceveranno punti, con un punto aggiuntivo assegnato all’autrice del giro più veloce tra le prime otto al traguardo. Per quanto riguarda gara 2, invece, resterà invariata seguendo il format tradizionale.

Crediti foto: media F1 Academy

Info e orari

Già dalla scorsa stagione, grazie alla partnership con la Formula 1, tutte le sessioni della F1 Academy sono visibili sui principali broadcaster. Anche quest'anno qui in Italia sarà Sky Sport F1, canale 207, a trasmettere tutto il campionato. Ecco nel dettaglio gli orari di ogni sessione:

Venerdì 21/03/2025

ore 02:00 Prove libere

ore 07:00 Qualifiche

Sabato 22/03/2025

ore 06:40 Gara 1

Domenica 23/03/2025

ore 03:40 Gara 2

Il conto alla rovescia è quasi giunto al termine, verso una stagione di F1 Academy che si prospetta essere entusiasmante.

Anna Botton