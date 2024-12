F1 Academy | Abbi Pulling, un 2024 da dominatrice inaspettata

È stato un 2024 da sogno quello di Abbi Pulling. La pilota britannica in forza al team Rodin ha vinto la seconda stagione della Formula 1 Academy dominando l'intera annata e lasciando poco spazio alle avversarie. Un titolo forse inaspettato alla vigilia, poiché era meno quotata di altre pilote, ma Pulling ha saputo imporsi sin da subito.

Dalla prima vittoria per un colpo di fortuna al dominio assoluto

Lo scorso anno per Abbi Pulling non era arrivata neanche una vittoria, e quest'anno era chiamata a ribaltare questa situazione. Non soltanto per soddisfare il team o Alpine: come ha rivelato la stessa pilota britannica, aveva bisogno di vincere per mandare avanti la sua carriera, poiché dal punto di vista finanziario era arrivata agli sgoccioli.

Già nel primo weekend di Jeddah aveva dimostrato un buon ritmo, chiudendo seconda in qualifica e in gara 1, anche se nettamente alle spalle di Doriane Pin. Anche in gara 2 inizialmente era arrivata dietro la francese, ma una leggerezza di Pin ha riaperto il campionato: la pilota Prema ha percorso due giri d'onore per sbaglio, ed è stata quindi penalizzata, dando così all'inglese la sua prima vittoria nella categoria e proiettandola in testa al campionato.

Una vittoria fortuita, probabilmente. Ma è servita per far scattare qualcosa dentro Pulling, che da quel momento in poi è stata implacabile: doppietta a Miami e a Marina Bay, primo e secondo posto a Barcellona, primo e terzo a Singapore. Risultati che l'hanno portata a vincere il titolo già in Qatar dopo gara 1,grazie ad un secondo posto. La scelta dell'organizzazione del campionato di aggiungere una gara ad Abu Dhabi le ha tolto momentaneamente il campionato, ma Pulling è stata capace di riprenderselo di forza conquistando tre pole nelle qualifiche e vincendo due gare su tre. In totale sono arrivate nove vittorie su quattordici gare, e nelle altre cinque non è mai scesa dal podio.

Il passaggio in GB3

Con la vittoria in F1 Academy, Pulling ha vinto un sedile in GB3, la Formula 3 britannica, sempre con Rodin Motorsport. La classe 2003 potrà quindi rimanere in casa, considerando che quest'anno ha corso anche in Formula 4 britannica sempre con Rodin, conquistando una vittoria a Brands Hatch e buoni risultati. La sua conoscenza dei circuiti potrà essere utile per permetterle di ottenere buoni risultati, puntando così ad ottenere un contratto da professionista per i prossimi anni.

Alfredo Cirelli