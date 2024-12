F1 Academy | Abu Dhabi: Abbi Pulling "rivince" il titolo

Abbi Pulling ad Abu Dhabi riesce a vincere il titolo della F1 Academy… di nuovo. La pilota britannica del team Rodin aveva infatti già conquistato matematicamente il titolo 2024 della serie femminile in Qatar dopo gara 1, ma la decisione di aggiungere una gara a Yas Marina per recuperare la seconda manche non disputata a Lusail aveva riaperto, seppur labilmente, i giochi.

Non c'è stata storia

Oltre ad una gara in più, infatti, era stata aggiunta anche una pole position, che valeva 2 punti: in totale erano quindi disponibili 84 punti, mentre Pulling ne aveva “soli” 83 di vantaggio su Doriane Pin. Uno scivolone da parte del campionato, che probabilmente avrebbe rimediato una figuraccia epocale se la pilota di Prema fosse riuscita nel ribaltone, e che nel corso della settimana ha pensato bene di “ignorare” la questione.

Fortunatamente per lei, Pulling ha azzerato ogni discorso sin dalle qualifiche, quando ha conquistato una tripla pole position riappropriandosi di fatto del titolo. Nelle due gare del sabato la giovane di Alpine ha lottato un po' con Chloe Chambers (Campos), ma la statunitense in gara 1 si è messa fuori gioco da sola con un testacoda, mentre in gara 2 si è fatta sopravanzare. Alla fine quindi Pulling ha vinto entrambe le corse, arrivando così a quota nove successi su quattordici.

Prima vittoria per Maya Weug

L'ultima gara della domenica è stata invece vinta da Maya Weug, che ha così ottenuto la sua prima vittoria. L'olandese di Prema già nelle due gare precedenti aveva dimostrato un buon ritmo, ma sembrava mancare in velocità di punta (forse per scelte d'assetto), e ha quindi effettuato pochi sorpassi chiudendo terza e quarta. In gara 3 è partita benissimo, approfittando di un contatto in curva 1 tra Pin e Chambers, per poi superare una Pulling in difficoltà con le gomme. Avrebbe vinto con un vantaggio di più di 10 secondi senza una Safety Car nel finale, ma alla fine la pilota della Ferrari Driver Academy ha potuto festeggiare il suo primo centro nella serie.

La vittoria di Weug ha permesso a Prema di conquistare il titolo riservato alle squadre, battendo così la Rodin che, sebbene abbia potuto contare sullo straordinario stato di forma di Abbi Pulling, non ha avuto supporto dalle altre pilote: la britannica ha conquistato infatti ben 318 dei 359 punti totali della squadra. Il prossimo anno la competizione per i team sarà ancora più serrata, poiché si aggiungerà una sesta squadra, la Hitech.

Bene anche Hamda Al Qubaisi con MP Motorsport, che sul circuito di casa ha conquistato due podi al sabato, prima di finire in testacoda domenica per un tamponamento subito da Lia Block (ART). Anche Doriane Pin ha chiuso terza in gara 1, nonostante fosse partita solo dalla terza fila per una serie di tempi cancellati in qualifica, mentre in gara 3, dopo il tamponamento subito da Chambers, ha rimontato bene fino alla sesta posizione. QUI è possibile trovare i risultati completi delle tre gare.

Classifiche finali F1 Academy dopo Abu Dhabi

Classifica piloti: Pulling 318, Pin 207, Weug 151, H. Al Qubaisi 132, Chambers 122

Classifica team: Prema 377, Rodin 359, Campos 269, MP 175, ART 142

Alfredo Cirelli